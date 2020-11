BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입

카카오게임즈, 솔브레인 등은 코스닥150에 편입



방탄소년단(BTS) 소속사 빅히트엔터테인먼트와 씨에스윈드, 두산퓨얼셀 등 친환경에너지 관련주, 신풍제약 등이 국내 증시 대표지수인 코스피200에 편입된다.

한국거래소는 25일 이 같이 코스피200, 코스닥150, KRX300 지수의 구성종목을 정기 변경한다고 밝혔다.

이에 따라 코스피200에는 이들 3종목 외에도 대웅, 삼양식품, 남선알미늄, 지누스, 키움증권, 한화시스템 등 총 10개 종목이 이번 정기 변경에서 새로 편입된다. 반면 동아쏘시오홀딩스, 세아베스틸, 롯데푸드 등 10개 종목이 제외됐다.

코스닥150에는 카카오게임즈, 레몬, 솔브레인 등 17개 종목이 새로 이름을 올렸다. 태광, 바텍, CJ프레시웨이, 모두투어 등은 빠졌다.

KRX300에는 풀무원, 남선알미늄, SK디앤디 등 33개 종목이 새로 편입됐다. 코스피200과 코스닥150에 편입된 빅히트, 두산퓨얼셀, 카카오게임즈, 한화시스템 등도 KRX300에 이름을 올렸다. 현대건설기계, KH바텍, 제주항공, 녹십자셀, 메리츠금융지주 등은 빠졌다.

거래소는 다음달 11일 새 구성종목으로 정기변경할 예정이다.

