외국인, 반도체 버리고 비중 늘린 종목은…코스피 '전쟁수혜주', 코스닥 '테마주'

에너지·K-방산 1순위

6G 인프라·로봇 등 비중 확대

포트폴리오 다변화 '뚜렷'

중동발 지정학적 위기가 고조되는 가운데 외국인들은 유가증권시장에서 에너지·방산 등 '전쟁 수혜주'를 확대했다. 반면 코스닥에서는 통신·로봇 등 '테마주'에 집중한 것으로 나타났다.

15일 한국거래소에 따르면 이달 들어 코스피 시장에서 외국인 지분율이 가장 크게 상승한 종목은 신성이엔지 신성이엔지 close 증권정보 011930 KOSPI 현재가 3,740 전일대비 185 등락률 -4.71% 거래량 37,352,193 전일가 3,925 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK 신성이엔지, 152억 규모 시스템실링 공사 수주 예상 못한 반대매매 위기...연 5%대 금리 주식자금으로 당일 해결 가능 전 종목 시세 보기 (8.86%P)였다. 이어 퍼스텍 퍼스텍 close 증권정보 010820 KOSPI 현재가 11,950 전일대비 50 등락률 -0.42% 거래량 6,796,863 전일가 12,000 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 충분한 투자금이 기회를 키운다...연 5%대 금리로 최대 4배까지 [특징주]방산 수출 확대 기대...퍼스텍 급등 [특징주]퍼스텍, 국산 자폭 드론 실전 배치…자폭드론 부각↑ 전 종목 시세 보기 (5.96%P), 대한해운 대한해운 close 증권정보 005880 KOSPI 현재가 2,650 전일대비 210 등락률 -7.34% 거래량 38,347,229 전일가 2,860 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 "국내 선박 8척 호르무즈 해협 내 위치…장기운송 불가능 매출 줄듯" [특징주]호르무즈 해협 봉쇄에 운임↑…해운주 '상승' [특징주]해운株 급락… 이란 ‘분쟁 종식 협상’ 보도에 긴장 완화 기대 전 종목 시세 보기 (4.93%P), SNT다이내믹스 SNT다이내믹스 close 증권정보 003570 KOSPI 현재가 55,300 전일대비 900 등락률 -1.60% 거래량 128,028 전일가 56,200 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 K2전차, 올해부터 국산 심장 장착한다[양낙규의 Defence Club] 정공법 택한 IMM PE…3400억 규모 한샘 자사주 전량 소각 [클릭 e종목]"SNT다이내믹스, K2전차 변속기 4차 양산 가능성" 전 종목 시세 보기 (3.39%P), 극동유화 극동유화 close 증권정보 014530 KOSPI 현재가 3,915 전일대비 30 등락률 -0.76% 거래량 367,288 전일가 3,945 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 [특징주]국제유가 100달러 돌파…정유주 테마 강세 [특징주]트럼프 '러시아산 원유 2차 관세' 언급에 석유주 강세 1000대기업 CEO 10명 중 3명은 'SKY' 출신…서울대 14% 전 종목 시세 보기 (3.06%P) 등이 상위권을 차지했다.

외국인의 코스피 매수세는 '지정학적 위험 분산'에 맞춰져 있다. 신성이엔지(1위)는 반도체·디스플레이 클린룸 설비 사업과 태양광 모듈 제조와 설계·조달·시공(EPC)을 하는 업체로, 데이터센터에 필요한 태양광패널 공급을 준비하고 있다. 퍼스텍(2위)은 대표적인 K-방산 수혜주로 T50 훈련기, 수리온 등 체계사업에 참여하고 있다. SNT다이내믹스(4위)는 K2 전차, K9 자주포 등 주요 무기 체계에 핵심 모듈을 납품하고 있다.

유가 급등과 물류 대란 우려가 반영되며 대한해운(3위), 극동유화(5위) 등 물류·에너지 섹터와 남선알미늄 남선알미늄 close 증권정보 008350 KOSPI 현재가 3,080 전일대비 215 등락률 +7.50% 거래량 147,040,000 전일가 2,865 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 [특징주]‘알루미늄 공급망 우려’ 남선알미늄 16%↑ 원유ETF·알루미늄株…美·이란 협상 결렬에 원자재 ‘들썩’ [특징주]미·이란 협상 결렬에…남선알미늄 23%↑ 전 종목 시세 보기 (9위), 삼아알미늄(10위) 등 원자재 종목에도 외국인 자금이 유입됐다. 해운업 용선 계약들은 연료비 상승분이 운임으로 전가되는 구조로, 중동 사태의 여파에서도 자유로운 편이다. 극동유화는 산업용 윤활유, 고급특수유, LPG, 석유류 판매 등을 하고 있으며 에너지 가격 변동의 직접적인 수혜를 받는다. 알루미늄 제조·가공 업체들은 중동발 긴장이 고조될 때마다 알루미늄 수급 우려로 주가가 뛰었다.

코스닥 시장에서는 '기술 테마주'에 집중했다. 쏠리드(1위)와 대한광통신(3위) 등 통신 및 AI 인프라 분야가 두각을 나타냈다. 통신장비 업종은 5G SA(단독모드) 도입과 6G 상용화를 위한 설비·투자가 진행되고 있고, 인공지능(AI) 데이터센터 효율화를 위한 광통신 기술이 주목받고 있다. 쏠리드는 중계기(DAS)의 안정적인 실적 위에 개방형 무선망 기술(오픈랜) 성장 가능성이 점쳐지고, 대한광통신은 AI 데이터센터 광케이블 수요 폭증에 따른 수혜를 입고 있다.

로봇 테마에도 관심이 쏠렸다. 액트로(2위)는 기존 스마트폰 고객사와의 협업을 기반으로 북미 완성차 업체의 차세대 로봇 모델에 대한 단독 공급을 확정했으며, 관련 제품의 초도 양산은 2분기 이후 시작될 전망이다. 아모센스 아모센스 close 증권정보 357580 KOSDAQ 현재가 17,530 전일대비 1,400 등락률 +8.68% 거래량 1,068,706 전일가 16,130 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"아모센스, 블룸에너지 시대…SOFC 핵심 부품으로 재평가 기대" [특징주]아모센스, CB 소각 공시·美 파트너 주가 급등에↑ 아모센스, 아모에스넷 주식 100억원어치 취득 전 종목 시세 보기 (6위)는 자동차 전장 모듈 등 소재·모듈 전문기업으로, 신규 성장 동력인 영상 및 음성인식모듈은 자율주행차를 넘어 로봇까지 확장 가능해 기업가치 재평가가 이뤄지고 있다.

특수 방산 분야도 선택을 받았다. 파이버프로 파이버프로 close 증권정보 368770 KOSDAQ 현재가 24,000 전일대비 900 등락률 +3.90% 거래량 7,539,248 전일가 23,100 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 기회가 왔을 때 크게 살려야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 종목 잘 골랐다면 투자금도 넉넉하게...4배 투자금을 연 4%대 금리로 파이버프로, 45억 규모 공급 계약 전 종목 시세 보기 (7위)는 항법시스템의 핵심 공급사이며, 천궁-II 지대공 미사일 시스템 생산에 있어 핵심적인 역할을 담당하고 있다. 빅텍 빅텍 close 증권정보 065450 KOSDAQ 현재가 5,500 전일대비 110 등락률 -1.96% 거래량 1,719,964 전일가 5,610 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 수익 제대로 올리려면 투자금부터 넉넉하게...연 5%대 금리로 최대 4배까지 변동성 속 기회 살리는 고수들...스탁론 투자자들 바구니에 담긴 종목은 [특징주]'구조적 성장·수주잔고 급증' 빅텍, 5%대 상승 전 종목 시세 보기 (10위)은 전자전 시스템 및 군용 전원공급장치 전문 방산업체로, 지난해 잠수함용 전자전장비를 국내 최초로 양산 출하하는 데 성공했다.

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김준영 iM증권 연구원은 "코스피 외국인 순매도의 90% 이상이 반도체에 집중돼 있는데, 이외 섹터에 대한 태도는 전혀 다르다"며 "한국을 버린 것이 아니라 섹터를 재편하고 있다고 볼 수 있다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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