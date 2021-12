[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 알파홀딩스=운영자금 조달 위해 100억원 규모 유상증자 결정

◆ 코오롱티슈진='TG-C'의 고관절 골관절염(Hip Osteoarthritis)에 대한 미국 임상2상시험계획서(protocol) 관련 미국 식품의약국(FDA)의 심사 절차 완료. 결과 분석에서 문제 없을 경우대규모 임상(임상3상) 진입 가능

◆ 아이원스=최대주주 이문기 대표가 보유지분 24.58%를 한솔테크닉스에 866억원 상당에 양도하는 계약 체결

◆ 팜스토리=종속사 팜스월드, 채무상환 위해 300억원 규모 주주배정증자 결정

◆ 레몬=소송 등의 제기·신청에 대해 지연공시로 불성실공시법인 지정

◆ 현진소재=서울회생법원에 지난 3일 회생절차 개시 신청

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr