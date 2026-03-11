어린이집·유치원 등에 스낵·음료 공급

CJ프레시웨이 CJ프레시웨이 close 증권정보 051500 KOSDAQ 현재가 34,550 전일대비 2,050 등락률 +6.31% 거래량 82,087 전일가 32,500 2026.03.11 09:12 기준 관련기사 이재현 CJ회장 410억… '주주환원 시대' 유통기업 오너들 함박웃음 [클릭 e종목]“CJ프레시웨이, 코스닥 내 돋보이는 실적주” [특징주]'온라인 확대' 기대…CJ프레시웨이, 3%대↑ 전 종목 시세 보기 키즈 식자재 브랜드 아이누리가 영유아 식품 전문기업 베베쿡과 독점 유통 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

베베쿡은 국내 이유식 시장의 약 40%를 점유하고 있는 영유아 식품 전문기업으로 누적 회원 수가 200만명에 달한다.

CJ프레시웨이 아이누리 및 베베쿡 로고. CJ프레시웨이 제공. AD 원본보기 아이콘

CJ프레시웨이는 베베쿡과 양사의 유통 채널을 공유해 시장을 확대하고 공동 상품 개발로 상품 경쟁력을 강화할 계획이라고 밝혔다. 이번 계약으로 아이누리는 쌀과자를 비롯한 스낵류와 음료 등 베베쿡의 일부 상품을 어린이집과 유치원 등에 독점 공급한다. 간식류를 중심으로 한 신제품도 공동 개발하고 5월부터 순차적으로 출시할 예정이다.

아이누리 브랜드의 소비자 접점도 기존 기업간 거래(B2B) 중심에서 소비자간 거래(B2C) 영역으로 단계적으로 확대한다. 아이누리는 PB상품을 베베쿡 온라인몰 '베베쿡몰'에 선보인다. 입점 품목도 간식류부터 농수축산물까지 점진적으로 확대할 예정이다.

AD

CJ프레시웨이 관계자는 "상품 기획부터 유통, 판매까지 밸류체인 전 과정에서 베베쿡과 시너지를 창출할 것"이라며 "베베쿡몰 입점을 통해 B2C 고객 접점도 확대될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>