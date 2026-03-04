중동 체류 540여 명 중 두바이 240명 귀국 지연

하나투어 40명 타이베이 경유 귀환…카이로는 정상 운항

모두투어 "경유편 확보해 순차 귀국"…직항 운항 여부는 변수



중동 사태의 여파로 두바이공항 운영이 제한되면서 현지에 체류 중인 국내 관광객들의 귀국 일정에 차질이 빚어지고 있다. 여행사들은 긴급 대체 항공편을 확보하며 순차 귀국 작업에 나섰다.

4일 여행업계에 따르면 하나투어와 모두투어는 두바이에 머물고 있는 패키지 여행객들의 항공편을 조정하며 대체편 마련에 집중하고 있다. 중동 지역에 체류 중인 양사 고객은 약 540명이며, 이 가운데 두바이 체류 인원은 240명가량이다.

하나투어는 현재 두바이에 약 150명이 남아 있는 것으로 파악하고 있다. 이 중 40여 명은 현지시간 4일 오전 에미레이트항공편으로 두바이를 출발해 타이베이에 도착했다. 이들은 현지에서 하루를 보낸 뒤 5일 오후 대한항공편으로 인천에 귀국할 예정이다.

하나투어 관계자는 "150명 정도가 두바이에 묶여 있는데 40명은 먼저 귀국편을 확보했다"며 "나머지도 순차적으로 항공편을 마련해 귀국시킬 예정이고, 관련 비용은 회사가 부담할 계획"이라고 밝혔다.

카이로의 경우 공항이 정상 운영 중이어서 항공편 변경을 통해 귀국이 가능하다. 하나투어 측은 카이로 체류 고객들은 다음 날까지 모두 귀국할 예정이라고 전했다.

모두투어도 항공사와 협의해 현지시간 5일부터 출발하는 타이베이·하노이·광저우 경유 대체 항공편을 확보했다. 5일 입국 예정인 모두투어 고객은 약 50명이다.

모두투어 관계자는 "두바이 공항 일부 운항이 재개된 이후 항공사와 긴밀히 협의해 경유 대체편을 신속히 확보·조율하고 있다"며 "패키지 고객들을 안전하게 귀국시키기 위해 항공사와 공조 체계를 유지하며 순차 귀국을 추진 중"이라고 설명했다.

다만 5일 새벽 두바이에서 출발하는 에미레이트항공 직항편의 정상 운항 여부는 여전히 변수다. 인천국제공항 도착편 일정에는 두바이발 에미레이트항공과 대한항공 항공편이 5일 오후 도착 예정으로 표시돼 있지만, 현지 공항 사정이 유동적인 만큼 실제 운항 여부는 불확실한 상황이다.

여행업계는 직항편이 예정대로 운항될 경우 귀국 작업이 한층 속도를 낼 것으로 기대하고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



