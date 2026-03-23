같은 기회를 더 크게? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로

시장 변동성이 커질수록 개인투자자들의 체감 난이도는 높아지고 있다. 기회는 존재하지만, 이를 충분히 살릴 수 있는 자금이 있느냐에 따라 성과는 크게 갈린다. 이런 환경에서 스탁론은 자기자본의 한계를 보완하는 자금 운용 수단으로 다시 관심을 받고 있다.

22년 연속 업계 1위를 이어온 하이스탁론은 투자 여력을 확대할 수 있는 구조를 통해, 보유 자금만으로는 접근이 어려웠던 구간에서도 대응 가능성을 넓혔다. 변동성이 큰 시장일수록 자금 운용의 유연성이 중요해지는 만큼, 투자 전략 차원에서 의미 있는 선택지로 평가된다.

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