메리츠금융지주, 7034억 규모 자사주 소각

메리츠금융지주 메리츠금융지주 138040 | 코스피 증권정보 현재가 120,800 전일대비 1,800 등락률 -1.47% 거래량 218,189 전일가 122,600 2026.02.09 13:48 기준 관련기사 [특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑메리츠증권, 5000억원 유상증자…'넥스라이즈제일차'에 제3자배정김용범 메리츠 부회장 국감장 안 선다 전 종목 시세 보기 close 는 622만500주의 기취득 자기주식 소각을 결정했다고 9일 공시했다.

소각 예정금액은 7034억원이다. 소각 예정일은 오는 23일이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



