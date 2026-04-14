[특징주]‘알루미늄 공급망 우려’ 남선알미늄 16%↑

호르무즈 해협 봉쇄로 인한 알루미늄 공급망 우려에 남선알미늄 남선알미늄 close 증권정보 008350 KOSPI 현재가 3,170 전일대비 305 등락률 +10.65% 거래량 114,671,213 전일가 2,865 2026.04.14 10:17 기준 관련기사 원유ETF·알루미늄株…美·이란 협상 결렬에 원자재 ‘들썩’ [특징주]미·이란 협상 결렬에…남선알미늄 23%↑ 같은 기회를 더 크게 살리는 비결? 연 5%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 이 강세를 보이고 있다.

13일 오전 9시 28분 기준 남선알미늄은 전장 대비 16.58%(475원) 오른 3340원에 거래되고 있다.

중동 국가들은 전세계 알루미늄 공급량의 9%를 생산하고 있다. 삼성선물에 따르면 중동 최대 알루미늄 생산업체인 에미리트글로벌알루미늄은 이달 초 이란 공격 후 일부 납품을 중단했고, 연간 160만t을 생산하는 대규모 제련시설인 알 타위라 제련소 역시 전력 중단으로 제련로 내부에서 금속이 굳어지면서 가동 중단된 상태다.

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미군은 이란의 에너지 자금줄을 끊기 위해 호르무즈 해협 봉쇄에 나섰다. 이번 작전의 주요 목적은 이란의 자국산 원유 수출을 차단하고 호르무즈 해협 통행료 징수를 막아 자금 흐름을 봉쇄함으로써 대이란 압박을 극대화하는 데 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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