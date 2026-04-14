"어제는 폭락, 오늘은 폭등"…원유ETF·알루미늄株 '들썩'에 개미들 멀미

급등·급락…널뛰는 원유 선물 ETF

공급망 불안에 불붙은 원자재 테마주

오를 이유 없는데…'깜깜이' 투자주의보

미국과 이란의 종전 협상 결렬 여파로 원자재 관련 상장지수펀드(ETF)와 종목들이 다시 들썩이고 있다. 중동발 정세 불안에 따른 원자재주의 변동성은 당분간 더욱 확대될 전망이다.

14일 ETF체크에 따르면 전날 원유 관련 ETF는 일제히 상승했다. TIGER 원유선물Enhanced(H)이 수익률 6.43%로 전체 1위, KODEX WTI원유선물(H)이 6.14%로 2위를 차지했다. 두 상품은 모두 미국 서부텍사스유(WTI) 선물 가격을 추종하는 환헤지형 ETF다.

상장지수증권(ETN)의 경우에도 원유 선물에 투자하는 상품의 수익률이 급등했다. 전날 수익률 상위 1~7위 모두 원유 선물 관련 ETN으로, 삼성 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B(12.27%)가 수익률 1위에 올랐다.

중동 전쟁 이후로 원유 관련 ETF는 급등과 급락을 반복하고 있다. TIGER 원유선물Enhanced(H)의 경우 전쟁 초기 유가가 오르며 지난달 9일에 26.93% 급등했고, 도널드 트럼프 미국 대통령이 "이란과의 전쟁을 빨리 끝낼 것"이라고 언급하자 이튿날 바로 13.87% 하락했다. 최근에는 중동 휴전 합의가 도출된 지난 8일 14.49% 떨어졌다가 다음날 바로 7.42% 상승했다.

변동성이 커지며 상품 가격과 순자산가치(NAV)의 격차를 나타내는 지표인 괴리율도 벌어지는 추세다. 괴리율이 양(+)이면 ETF나 ETN이 순자산가치보다 비싼 가격에 거래되고 있다는 의미다. 음(-)이면 상품 가격이 순자산가치보다 저렴한 상태를 나타낸다. 한국거래소에 따르면 ETF 중 지난 한 달간 고평가 괴리율 1위는 지난 8일 KODEX WTI원유선물인버스(H)로 13.62%까지 올랐다. 저평가 괴리율의 경우 지난 8일 KODEX WTI원유선물(H)가 괴리율 -16.09%로 1위였다. 중동 휴전 합의로 국제유가가 장중 100달러 밑으로 떨어졌는데, ETF가 이 속도를 따라가지 못한 것이다.

국내 석유유통사 역시 줄줄이 상승했다. 흥구석유 흥구석유 close 증권정보 024060 KOSDAQ 현재가 20,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,360 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]‘국제유가 급등’ 정유주 줄줄이 상승 같은 종목 샀는데 수익이 몇 배나? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 불확실성 속에서도 기회가? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 는 전장 대비 4.60% 올라 2만250원에 거래를 마쳤다. 개장 직후 한 때 2만1250원까지 치솟기도 했다. 한국ANKOR유전 한국ANKOR유전 close 증권정보 152550 KOSPI 현재가 236 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 229 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]‘국제유가 급등’ 정유주 줄줄이 상승 [특징주]국제유가 100달러 돌파…정유주 테마 강세 다시 찾아온 기회? 최대 4배 주식자금으로 ‘줍줍’나선다면 전 종목 시세 보기 (3.06%), 중앙에너비스 중앙에너비스 close 증권정보 000440 KOSDAQ 현재가 22,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,600 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]‘국제유가 급등’ 정유주 줄줄이 상승 다시 찾아온 기회? 최대 4배 주식자금으로 ‘줍줍’나선다면 [특징주]미국·이란 전면전 우려에 정유주 강세…흥구석유 14%대↑ 전 종목 시세 보기 (3.94%), 한국석유 한국석유 close 증권정보 004090 KOSPI 현재가 16,840 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,000 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]‘국제유가 급등’ 정유주 줄줄이 상승 높아진 변동성에 고민 중? 신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 해결 [특징주]국제유가 100달러 돌파…정유주 테마 강세 전 종목 시세 보기 (5.25%) 등도 올랐다.

알루미늄 관련주는 수급 불안 우려로 급등했다. 남선알미늄 남선알미늄 close 증권정보 008350 KOSPI 현재가 2,865 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,205 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]미·이란 협상 결렬에…남선알미늄 23%↑ 같은 기회를 더 크게 살리는 비결? 연 5%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 이와중에도 20%대 급등…"전쟁이 호재" 알루미늄주 이틀째 상승세[특징주] 전 종목 시세 보기 (29.93%)이 상한가를 기록했고 삼아알미늄 삼아알미늄 close 증권정보 006110 KOSPI 현재가 59,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 55,200 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]미·이란 협상 결렬에…남선알미늄 23%↑ 같은 기회를 더 크게 살리는 비결? 연 5%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 높아진 변동성에서 찾는 저점매수 기회...4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (8.15%), 조일알미늄 조일알미늄 close 증권정보 018470 KOSPI 현재가 1,917 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,514 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]미·이란 협상 결렬에…남선알미늄 23%↑ 종목 선정 다음은 넉넉한 투자금 마련...최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 같은 기회를 더 크게 살리는 비결? 연 5%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 (26.62%) 등이 상승 마감했다. 중동 국가들은 전세계 알루미늄 공급량의 9%를 생산하고 있다. 지난 10일 영국 런던금속거래소(LME)에서 알루미늄 3개월물 선물가격은 3511.25달러에 거래를 마쳤다. 이는 이란 전쟁 발발 직전일인 지난 2월 27일 대비 11.58% 상승한 수치다.

비료 공급망에 대한 불안이 커지면서 관련 종목도 상승했다. 조비 조비 close 증권정보 001550 KOSPI 현재가 16,680 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,030 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]호르무즈해협 봉쇄 장기화 우려...비료주 급등 [특징주] 조비·남해화학·경농 등 비료주, 이란 사태에 급등 조비, 1222억 규모 비료 공급계약 전 종목 시세 보기 (10.98%), 남해화학 남해화학 close 증권정보 025860 KOSPI 현재가 9,390 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,940 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]호르무즈해협 봉쇄 장기화 우려...비료주 급등 [특징주] 조비·남해화학·경농 등 비료주, 이란 사태에 급등 남해화학, 주당 100원 현금배당 결정 전 종목 시세 보기 (18.26%), 효성오앤비 효성오앤비 close 증권정보 097870 KOSDAQ 현재가 6,730 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,240 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]호르무즈해협 봉쇄 장기화 우려...비료주 급등 [특징주] 조비·남해화학·경농 등 비료주, 이란 사태에 급등 효성 차남 조현문 "답 없으면 법대로"…'형제의 난' 불씨 안꺼졌다 전 종목 시세 보기 (7.85%), 누보 누보 close 증권정보 332290 KOSDAQ 현재가 1,439 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,416 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주] 조비·남해화학·경농 등 비료주, 이란 사태에 급등 [특징주]누보, 북미 말차 수요 증가…글로벌 커피 프랜차이즈 대규모 공급 계약 부각↑ 증시 단기 저점 임박? 반등 신호 포착되면 제대로 올라타야 전 종목 시세 보기 (1.62%) 등이 강세를 보였다. 질소비료 원료인 요소는 천연가스 부산물로, 전 세계 생산의 약 3분의 1이 중동에서 생산돼 호르무즈 해협을 통해 수출된다.

전문가들은 중동 정세에 따른 원자재 변동성 확대를 경고하며, 선물 ETF 투자 시 롤오버(월물 교체) 비용에 따른 수익률 저하에 유의할 것을 당부했다. 황병진 NH투자증권 연구원은 "미국과 이란의 추가 협상 일정이 불확실하고, 원자재 시장 전반의 단기 양방향 변동성 확대 가능성이 불가피하다"며 "향후 호르무즈 해협 통항의 정상화 여부가 전 세계 석유 시장 수급 안정과 국제유가의 하향 안정화 속도를 좌우할 전망"이라고 분석했다.

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육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "원자재 선물가격을 추종하는 ETF의 경우 현물가격과 선물가격의 차이가 발생하면 예상과는 다른 ETF 투자 성과가 나올 수 있다"며 "특히 미래 선물가격이 현재가격보다 높은 콘탱고 상황일 경우 선물교체 시 가격 스프레드로 인해 롤오버 비용이 크게 발생해 ETF 성과에 반영된다"고 설명했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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