[특징주]세아베스틸지주, 항공우주 성장 기대에 9%↑

이승진기자

입력2026.01.12 10:40

12일 세아베스틸지주 가 항공우주 성장 기대감에 강세를 보이고 있다.


이날 오전 10시35분 세아베스틸지주는 전 거래일 대비 5600원(9.08%) 오른 6만7300원에 거래되고 있다.

이날 주가 상승은 9일(현지시간) 미국 연방통신위원회(FCC)가 스페이스X의 차세대 스타링크 위성 추가 배치를 승인했다는 소식에 스페이스X 관련주가 강세를 보이는 것과 관련 있다.


세아베스틸지주의 미국 특수합금 자회사 SST의 니켈 특수합금의 경우 SpaceX가 주요 수요처가 될 것으로 기대되기 때문이다.


증권가에서도 세아베스틸지주의 목표가를 올려잡았다.

이재광 NH투자증권 연구원은 이날 세아베스틸지주의 목표주가를 7만4000원으로 기존 대비 29.8% 상향했다.


이 연구원은 "올해 말로 예상되는 스페이스X의 기업공개로 인한 자본조달로 현재 테스트 중인 스타십의 대량 생산체제 전환이 빨라질 경우 SST의 성장 속도 강화를 기대한다"고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

