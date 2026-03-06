거래금액 6000억원 전후 추정

시지바이오 노보팩토리와 S-캠퍼스 전경. 시지바이오 AD 원본보기 아이콘

매각 대상은 대웅그룹 오너일가 가족회사로 시지바이오 최대주주인 에이하나가 보유한 지분 51%다.

매각 금액은 인수 작업은 실사와 본계약 체결 등을 거쳐 확정될 예정이다. 시장에서 시지바이오 기업가치가 1조원대로 평가되고 있는 점을 고려하면 약 6천억원에 거래될 것이란 관측도 나온다.

시지바이오는 뼈와 피부, 혈관 등 인체 조직 재생에 필요한 의료기기와 치료제 등을 생산하고 있다. 2024년 매출 2008억원을 기록했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



