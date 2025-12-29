한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세

SK하이닉스 5%, 삼성전자 2% 상승

외인·기관 '팔자'…개인 매수세가 상승장 주도

한국증시가 29일 배당락일 이슈를 극복하고 장 초반 상승세다. 특히 대형 반도체 종목인 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 632,500 전일대비 33,500 등락률 +5.59% 거래량 1,747,801 전일가 599,000 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리고 싶다면? 최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로"올해 가장 많이 오른 주식은 원익홀딩스…'국민종목'은 삼성전자"[특징주] 투자경고 해제·실적전망 상향…SK하이닉스 5%대 강세 전 종목 시세 보기 close 와 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 119,100 전일대비 2,100 등락률 +1.79% 거래량 8,715,009 전일가 117,000 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리고 싶다면? 최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로"올해 가장 많이 오른 주식은 원익홀딩스…'국민종목'은 삼성전자"외국인·기관, 반도체 쇼핑으로 산타랠리 견인 전 종목 시세 보기 close 가 강세다.

29일 오전 9시32분 기준 코스피지수가 전 거래일 대비 51.12포인트(1.24%) 오른 4180.80에 거래되고 있다. 이날 지수는 16.80포인트(0.41%) 오른 4146.48로 출발한 후 상승 폭을 확대하며 4180선까지 올랐다. 외국인이 467억원어치, 기관이 3261억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 3852억원어치를 순매수 중이다.

당초 이날 장 개장 전 배당락일을 맞은 변동성 장세를 점치는 목소리도 있었지만, 현재 증시 주도 업종인 반도체를 포함해 국내 증시 전반에 걸친 비중 확대 기조가 유지되고 있다.

29일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

업종별로 보면 전기전자(2.65%), 금속(1.95%), 제조(1.90%), 기계장비(1.50%), 운송장비부품(1.38%) 등 업종이 상승했다. 반면 비금속(-3.87%), 섬유의류(-2.02%), 증권(-1.95%), 부동산(-1.83%), 보험(-1.62%), 통신(-1.60%) 등 일부 업종은 하락세를 나타냈다.

시가총액 상위 종목 중에선 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 941,000 전일대비 71,000 등락률 +8.16% 거래량 163,070 전일가 870,000 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 [특징주]한화에어로스페이스, 달착륙선 추진시스템 개발사업 수주에 강세한화에어로스페이스, 항우연과 '달 착륙선 추진시스템' 개발코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴 전 종목 시세 보기 close (5.52%), SK하이닉스(5.18%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 7,500 등락률 +3.24% 거래량 558,641 전일가 231,500 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 쿠팡 사태 한달, 제자리 돌아온 수혜주…"장기적으로 살펴야"기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로네이버, 신규 오픈 커뮤니티 '라운지' 내달 첫선 전 종목 시세 보기 close (3.02%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 346,000 전일대비 11,500 등락률 +3.44% 거래량 159,053 전일가 334,500 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 [클릭 e종목]"SK스퀘어, SK하이닉스 이상의 주가 상승 탄력 기대…목표가↑"[특징주]'투자경고종목 해제' SK스퀘어, 7%대 급등코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴 전 종목 시세 보기 close (2.62%), 삼성전자(1.97%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 74,800 전일대비 1,200 등락률 +1.63% 거래량 1,041,189 전일가 73,600 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리고 싶다면? 최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로"올해 가장 많이 오른 주식은 원익홀딩스…'국민종목'은 삼성전자"반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신 전 종목 시세 보기 close (1.77%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 89,600 전일대비 1,100 등락률 +1.24% 거래량 1,184,065 전일가 88,500 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 오를 때 수익 높이려면 투자금이 넉넉해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (1.58%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 366,500 전일대비 8,500 등락률 +2.37% 거래량 134,764 전일가 358,000 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 현대모비스, 직원·임직원 '문화재 보존'에 팔걷어코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등현대모비스, 삼성전자 출신 장호영 부사장 영입…글로벌 공급망 대응 강화 전 종목 시세 보기 close (1.12%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 517,000 전일대비 5,000 등락률 +0.98% 거래량 40,661 전일가 512,000 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴 전 종목 시세 보기 close (0.78%) 등이 상승했다. 반면 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 157,700 전일대비 4,800 등락률 -2.95% 거래량 92,230 전일가 162,500 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 [1㎜금융톡]금감원 조직개편에 보험업계 긴장…실손·회계 감독 강화 신호금융위 "2026년 1월2일 전 생보사 사망보험금 유동화상품 출시"삼성생명, AI 고객경험 글쓰기시스템 사내도입 전 종목 시세 보기 close (-4.06%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 375,000 전일대비 8,500 등락률 -2.22% 거래량 142,690 전일가 383,500 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 "올해 가장 많이 오른 주식은 원익홀딩스…'국민종목'은 삼성전자"LG엔솔, 포드 이어 美 FBPS와 3조9000억 계약해지반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신 전 종목 시세 보기 close (-1.43%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 124,300 전일대비 300 등락률 -0.24% 거래량 154,329 전일가 124,600 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세KB라이프·골든라이프케어, 日 시니어기업과 협력체계 구축 전 종목 시세 보기 close (-0.96%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 1,500 등락률 -0.62% 거래량 74,476 전일가 240,500 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 교통정책 총괄하는 국토2차관, 5개월 만에 깜짝교체해외선 '잭팟' 국내선 '부도 공포'…건설판 "살아남은 게 기적"[부동산AtoZ]수출입은행, '괌 전체 발전용량 절반' 태양광 사업 지원 전 종목 시세 보기 close (-0.83%) 등은 하락세를 보였다.

코스닥지수는 같은 시간 전 거래일 대비 6.63포인트(0.72%) 오른 926.30을 기록했다. 이날 지수는 3.55포인트(0.39%) 오른 923.22로 출발한 후 상승 폭을 확대했다. 외국인이 215억원어치, 기관이 976억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 1494억원어치를 순매수하고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 원익홀딩스 원익홀딩스 030530 | 코스닥 증권정보 현재가 46,900 전일대비 6,800 등락률 +16.96% 거래량 12,571,745 전일가 40,100 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 "올해 가장 많이 오른 주식은 원익홀딩스…'국민종목'은 삼성전자"우량주 하락을 저가매수 기회로? 투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로변동성 속 찾은 저가매수 기회...투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (10.10%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 245,000 전일대비 15,500 등락률 +6.75% 거래량 176,824 전일가 229,500 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (8.28%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 231,000 전일대비 10,000 등락률 +4.52% 거래량 87,018 전일가 221,000 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신코스피, 상승폭 내주며 보합권…4120선 등락코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (4.07%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 47,300 전일대비 1,250 등락률 +2.71% 거래량 222,745 전일가 46,050 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (3.69%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 390,500 전일대비 12,000 등락률 +3.17% 거래량 42,683 전일가 378,500 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 리쥬란코스메틱, 세포라 차이나 입점…중국 프리미엄 시장 공략코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세 전 종목 시세 보기 close (3.57%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 77,300 전일대비 2,300 등락률 +3.07% 거래량 172,710 전일가 75,000 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (3.47%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 449,000 전일대비 10,000 등락률 +2.28% 거래량 409,557 전일가 439,000 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 알테오젠, 신임 대표에 전태연 부사장…박순재 회장 사임반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (2.85%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 64,700 전일대비 300 등락률 +0.47% 거래량 87,215 전일가 64,400 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세 전 종목 시세 보기 close (2.48%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 96,900 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 1,630,957 전일가 97,000 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (2.06%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 53,400 전일대비 300 등락률 +0.56% 거래량 46,424 전일가 53,100 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복'천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라" 전 종목 시세 보기 close (1.51%), 디앤디파마텍 디앤디파마텍 347850 | 코스닥 증권정보 현재가 96,900 전일대비 2,000 등락률 +2.11% 거래량 858,333 전일가 94,900 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로예상 못한 반대매매 위기에 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 대환코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close (1.16%) 등이 상승했다. 반면 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 176,100 전일대비 3,900 등락률 -2.17% 거래량 190,525 전일가 180,000 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (-1.61%), 에임드바이오 에임드바이오 0009K0 | 코스닥 증권정보 현재가 62,600 전일대비 2,300 등락률 -3.54% 거래량 589,032 전일가 64,900 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 코스닥, 올해 84개사 신규 상장…상폐는 38개사코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴넥스트레이드, 내년 1분기 거래 종목 700개 선정 전 종목 시세 보기 close (-1.54%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 220,000 전일대비 8,500 등락률 -3.72% 거래량 89,197 전일가 228,500 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (-1.09%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 60,300 전일대비 800 등락률 -1.31% 거래량 233,960 전일가 61,100 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등약보합 출발 코스피…4100대 유지중 전 종목 시세 보기 close (-0.65%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 196,300 전일대비 2,700 등락률 -1.36% 거래량 450,378 전일가 199,000 2025.12.29 10:03 기준 관련기사 반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신에이비엘바이오, 릴리서 그랩바디 플랫폼 기술이전 선급금·지분 투자금 수령종목은 잘 찾았는데 ‘총알’이 부족하네...연 4%대 금리로 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close (-0.60%) 등은 하락세를 나타냈다.

한편 지난 26일(현지시간) 뉴욕증시는 연말 한산한 분위기 속에 약보합으로 마쳤다. 시장을 움직일 주요 경제지표 발표도 없었다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 블루칩 중심의 다우지수는 전장보다 20.19포인트(0.04%) 내린 4만8710.97에, 대형주 중심의 S&P500지수는 전장보다 2.11포인트(0.03%) 밀린 6929.94를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥지수는 20.21포인트(0.09%) 내린 2만3593.10에 거래를 마쳤다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>