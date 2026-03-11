코스피와 코스닥이 장 초반 상승 출발 후 보합세다.

11일 코스피 지수는 전 거래일 대비 126.13포인트(2.28%) 오른 5658.72에 장을 시작했다. 외국인과 기관이 각각 2149억원, 1149억원 순매도했고 개인은 3148억원 순매수했다.

업종별로 모두 상승세다. 증권 7.32%, 금융 4.77%, 보험 4.22% 등 금융 관련 주가 강세를 보이고 있으며 전기·가스 4.6%, 금속 4.06% 등도 상승세다.

시가총액 상위 종목도 모두 상승세다. 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 140,500 전일대비 16,100 등락률 +12.94% 거래량 2,173,882 전일가 124,400 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 신용·미수 상환과 저가매수 자금 마련, 연 5%대 금리로 당일 가능 김정관 산업장관 "캐나다 잠수함 프로젝트, 분리발주 계획 없다 들어" 반대매매 위기 해결, 추가 투자금 마련 모두 연 5%대 금리로 당일 OK 전 종목 시세 보기 (10.4%), 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 70,700 전일대비 6,100 등락률 +9.44% 거래량 3,614,930 전일가 64,600 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 구글 앱마켓 수수료 인하…넷마블 등 수익성 개선 기대 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 전 종목 시세 보기 (9.7%), KB금융(5.5%), 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 223,000 전일대비 11,500 등락률 +5.44% 거래량 94,059 전일가 211,500 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 삼성금융, '2026 C-Lab 아웃사이드' 개최…스타트업 협업 전 종목 시세 보기 (5.2%), 고려아연 고려아연 close 증권정보 010130 KOSPI 현재가 1,706,000 전일대비 81,000 등락률 +4.98% 거래량 7,541 전일가 1,625,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 반도체 황산 '황금기' 세계 무대서 웃는 고려아연 불타는 고려아연 주총…ISS 권고 놓고 공방 세계 최대 의결권 자문사, 최윤범 회장 재선임 반대 권고 전 종목 시세 보기 (5.2%) 등이 강세이며 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 167,400 전일대비 6,400 등락률 +3.98% 거래량 370,670 전일가 161,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 현대차·기아, '2025 CDP 코리아 어워드' 수상 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (4.4%), 신한지주 신한지주 close 증권정보 055550 KOSPI 현재가 92,400 전일대비 3,200 등락률 +3.59% 거래량 294,030 전일가 89,200 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 금감원, '1사1교 금융교육' 시상식…국민·신한은행 등 6개사 수상 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 전 종목 시세 보기 (4.2%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 538,000 전일대비 13,000 등락률 +2.48% 거래량 505,343 전일가 525,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 코스닥 액티브 ETF 상장…변동성 장세 속 투자 관심 집중 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 현대차·기아, '2025 CDP 코리아 어워드' 수상 전 종목 시세 보기 (3%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 376,000 전일대비 9,000 등락률 +2.45% 거래량 72,619 전일가 367,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 (3.5%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,654,000 전일대비 62,000 등락률 +3.89% 거래량 11,139 전일가 1,592,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 삼성바이오로직스, 美릴리와 국내 오픈이노베이션 거점 구축 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (3.7%) 등도 오름세다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 종전 임박 발언에 유가가 안정되며 코스피 지수도 장 초반 급반등에 매수 사이드카가 발동된 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 24.7원 내린 1470.8원에 거래를 시작했다. 2026.3.10 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

코스닥은 이날 17.8포인트 상승한 1155.48로 출발했다. 외국인과 기관이 각각 1297억원, 1109억원 순매도한 반면 개인은 1458억원 순매수했다.

코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 강세다. 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 317,000 전일대비 28,000 등락률 +9.69% 거래량 151,447 전일가 289,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨' 전 종목 시세 보기 (10.3%), 성호전자 성호전자 close 증권정보 043260 KOSDAQ 현재가 57,900 전일대비 8,500 등락률 +17.21% 거래량 2,530,810 전일가 49,400 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 [특징주]큐리언트·성호전자 등 코스닥 액티브 ETF 편입 종목 줄줄이 신고가 [특징주]성호전자, 에이디에스테크 인수 소식에 연이틀 上 [특징주]성호전자, '닌텐도 스위치2' 전세계 품절대란…日만 사전예약 220만↑ 전 종목 시세 보기 (13.3%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 801,000 전일대비 35,000 등락률 +4.57% 거래량 56,688 전일가 766,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 (4.1%), 보로노이 보로노이 close 증권정보 310210 KOSDAQ 현재가 346,500 전일대비 26,500 등락률 +8.28% 거래량 37,506 전일가 320,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (7%), 에임드바이오 에임드바이오 close 증권정보 0009K0 KOSDAQ 현재가 67,200 전일대비 2,800 등락률 +4.35% 거래량 344,771 전일가 64,400 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 (3.2%) 등이 상승했다. 반면 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 116,500 전일대비 3,000 등락률 -2.51% 거래량 263,611 전일가 119,500 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 은 1.4% 하락했다.

