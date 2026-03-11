코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷
불러오는 중...닫기
코스피와 코스닥이 장 초반 상승 출발 후 보합세다.
11일 코스피 지수는 전 거래일 대비 126.13포인트(2.28%) 오른 5658.72에 장을 시작했다. 외국인과 기관이 각각 2149억원, 1149억원 순매도했고 개인은 3148억원 순매수했다.
업종별로 모두 상승세다. 증권 7.32%, 금융 4.77%, 보험 4.22% 등 금융 관련 주가 강세를 보이고 있으며 전기·가스 4.6%, 금속 4.06% 등도 상승세다.
시가총액 상위 종목도 모두 상승세다. 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 140,500 전일대비 16,100 등락률 +12.94% 거래량 2,173,882 전일가 124,400 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 신용·미수 상환과 저가매수 자금 마련, 연 5%대 금리로 당일 가능 김정관 산업장관 "캐나다 잠수함 프로젝트, 분리발주 계획 없다 들어" 반대매매 위기 해결, 추가 투자금 마련 모두 연 5%대 금리로 당일 OK (10.4%), 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 70,700 전일대비 6,100 등락률 +9.44% 거래량 3,614,930 전일가 64,600 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 구글 앱마켓 수수료 인하…넷마블 등 수익성 개선 기대 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 (9.7%), KB금융(5.5%), 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 223,000 전일대비 11,500 등락률 +5.44% 거래량 94,059 전일가 211,500 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 삼성금융, '2026 C-Lab 아웃사이드' 개최…스타트업 협업 (5.2%), 고려아연 고려아연 close 증권정보 010130 KOSPI 현재가 1,706,000 전일대비 81,000 등락률 +4.98% 거래량 7,541 전일가 1,625,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 반도체 황산 '황금기' 세계 무대서 웃는 고려아연 불타는 고려아연 주총…ISS 권고 놓고 공방 세계 최대 의결권 자문사, 최윤범 회장 재선임 반대 권고 (5.2%) 등이 강세이며 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 167,400 전일대비 6,400 등락률 +3.98% 거래량 370,670 전일가 161,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 현대차·기아, '2025 CDP 코리아 어워드' 수상 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 (4.4%), 신한지주 신한지주 close 증권정보 055550 KOSPI 현재가 92,400 전일대비 3,200 등락률 +3.59% 거래량 294,030 전일가 89,200 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 금감원, '1사1교 금융교육' 시상식…국민·신한은행 등 6개사 수상 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 (4.2%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 538,000 전일대비 13,000 등락률 +2.48% 거래량 505,343 전일가 525,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 코스닥 액티브 ETF 상장…변동성 장세 속 투자 관심 집중 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 현대차·기아, '2025 CDP 코리아 어워드' 수상 (3%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 376,000 전일대비 9,000 등락률 +2.45% 거래량 72,619 전일가 367,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 (3.5%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,654,000 전일대비 62,000 등락률 +3.89% 거래량 11,139 전일가 1,592,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 삼성바이오로직스, 美릴리와 국내 오픈이노베이션 거점 구축 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 (3.7%) 등도 오름세다.
도널드 트럼프 미국 대통령의 종전 임박 발언에 유가가 안정되며 코스피 지수도 장 초반 급반등에 매수 사이드카가 발동된 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 24.7원 내린 1470.8원에 거래를 시작했다. 2026.3.10 강진형 기자
코스닥은 이날 17.8포인트 상승한 1155.48로 출발했다. 외국인과 기관이 각각 1297억원, 1109억원 순매도한 반면 개인은 1458억원 순매수했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스집 사려고 주담대 신청했는데 날벼락…중동發 금리...
코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 강세다. 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 317,000 전일대비 28,000 등락률 +9.69% 거래량 151,447 전일가 289,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨' (10.3%), 성호전자 성호전자 close 증권정보 043260 KOSDAQ 현재가 57,900 전일대비 8,500 등락률 +17.21% 거래량 2,530,810 전일가 49,400 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 [특징주]큐리언트·성호전자 등 코스닥 액티브 ETF 편입 종목 줄줄이 신고가 [특징주]성호전자, 에이디에스테크 인수 소식에 연이틀 上 [특징주]성호전자, '닌텐도 스위치2' 전세계 품절대란…日만 사전예약 220만↑ (13.3%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 801,000 전일대비 35,000 등락률 +4.57% 거래량 56,688 전일가 766,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 (4.1%), 보로노이 보로노이 close 증권정보 310210 KOSDAQ 현재가 346,500 전일대비 26,500 등락률 +8.28% 거래량 37,506 전일가 320,000 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승 (7%), 에임드바이오 에임드바이오 close 증권정보 0009K0 KOSDAQ 현재가 67,200 전일대비 2,800 등락률 +4.35% 거래량 344,771 전일가 64,400 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지 (3.2%) 등이 상승했다. 반면 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 116,500 전일대비 3,000 등락률 -2.51% 거래량 263,611 전일가 119,500 2026.03.11 09:27 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 은 1.4% 하락했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>