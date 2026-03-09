'전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감
장중 '20분 거래중지' 서킷브레이커 발동
코스닥은 4.54% 떨어져…매도사이드카 발동
중동발 지정학 리스크 확산으로 한국 증시가 급락 마감했다. 장중 코스피에는 매도 사이드카와 서킷브레이커(20분 거래중지)가 잇따라 발동됐고, 코스닥에도 매도 사이드카가 발동되며 변동성이 커졌다.
9일 코스피지수는 전 거래일 대비 333.00포인트(5.96%) 내린 5251.87에 마감했다. 이날 지수는 319.5포인트(5.72%) 내린 5265.37로 출발한 뒤 낙폭을 확대했다. 외국인이 3조2049억원, 기관이 1조5382억원어치를 각각 순매도했다. 개인은 4조6250억원어치를 홀로 사들였다.
한국거래소는 이날 오전 9시6분 코스피 시장에 매도 사이드카를 발동했다. 매도사이드카는 코스피200선물지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다. 이후 하락률이 8%대까지 커지며 오전 10시31분께 코스피 서킷브레이커가 발동돼 주식 매매가 20분간 중단됐다.
9일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 증시와 환율 등을 모니터 하고 있다. 조용준 기자
업종별로는 전기·전자(-9.91%), 의료정밀기기(-8.97%), 증권(-8.84%), 제조(-8.52%), 전기·가스(-8.38%), 등이 급락했다. 운송창고(-6.30%), 금융(-6.55%), 운송장비부품(-6.09%), 보험(-6.04%), 화학(-5.83%), 제약(-5.73%) 등도 약세였다.
시가총액 상위 종목 대부분이 하락했다. SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 836,000 전일대비 88,000 등락률 -9.52% 거래량 7,253,551 전일가 924,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 방공 체계 수요 증가 기대감에 방산주 ‘꿈틀’...투자금이 더 필요하다면 (-9.52%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 507,000 전일대비 46,000 등락률 -8.32% 거래량 1,895,069 전일가 553,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 이미 합의했는데…현대차 노조 "통상임금 범위 더 확대해달라" 소송 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 (-8.32%), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 153,400 전일대비 13,600 등락률 -8.14% 거래량 1,846,031 전일가 167,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 현대차·기아,'엑스블 숄더' 국내 최초 KS 인증 획득 (-8.14%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 509,000 전일대비 44,000 등락률 -7.96% 거래량 742,299 전일가 553,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ (-7.96%), 현대모비스 현대모비스 close 증권정보 012330 KOSPI 현재가 409,000 전일대비 35,000 등락률 -7.88% 거래량 421,928 전일가 444,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 현대모비스, '아틀라스' 핵심부품 5종 추가 수주 가능성 [특징주] 美·이란 전쟁에 해운주 강세인데…현대글로비스만 급락 (-7.88%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 173,500 전일대비 14,700 등락률 -7.81% 거래량 43,066,020 전일가 188,200 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 방공 체계 수요 증가 기대감에 방산주 ‘꿈틀’...투자금이 더 필요하다면 (-7.81%) 등이 큰 폭으로 밀렸다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 359,500 전일대비 18,000 등락률 -4.77% 거래량 414,051 전일가 377,500 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 삼성SDI, 피지컬 AI용 전고체 배터리 최초 공개…배터리 3사 기술 경쟁 나선다 (종합) '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ (-4.77%), 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 270,500 전일대비 13,000 등락률 -4.59% 거래량 423,716 전일가 283,500 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 [오늘의신상]구호, 톰 딕슨과 협업…'폴드백' 리미티드 컬렉션 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' (-4.59%), 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 200,500 전일대비 9,500 등락률 -4.52% 거래량 339,266 전일가 210,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 삼성금융, '2026 C-Lab 아웃사이드' 개최…스타트업 협업 '효자손' 삼성전자 질주에… 이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극 (-4.52%), 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 64,200 전일대비 2,900 등락률 -4.32% 거래량 4,665,736 전일가 67,100 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 구글 앱마켓 수수료 인하…넷마블 등 수익성 개선 기대 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 (-4.32%), 셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 204,000 전일대비 8,500 등락률 -4.00% 거래량 701,450 전일가 212,500 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 셀트리온 '스테키마' 52주 임상 결과 국제 피부과 학술지 게재 극심한 변동성 속에서도 기회는 있다...저가매수자금을 최대 4배까지? 셀트리온, 자사주 소각 규모 911만주로 확대…1.9조 규모 (-4.00%)도 약세였다. 반면 HD현대중공업 HD현대중공업 close 증권정보 329180 KOSPI 현재가 576,000 전일대비 22,000 등락률 +3.97% 거래량 362,474 전일가 554,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 (3.97%)은 홀로 상승 마감했다.
코스닥지수는 전 거래일 대비 52.39포인트(4.54%) 내린 1102.28에 거래를 마쳤다. 외국인이 5452억원어치를 팔아치우며 하락장을 주도했다. 기관은 479억원, 개인은 5186억원어치를 각각 순매수했다. 코스닥 시장에서도 코스닥150 선물·현물 변동으로 오전 10시31분 매도 사이드카가 발동됐다.
코스닥 시가총액 상위 종목 중에서는 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 66,100 전일대비 7,300 등락률 +12.41% 거래량 2,019,298 전일가 58,800 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 극심한 변동성 속에서도 기회는 있다...저가매수자금을 최대 4배까지? 게임인재원 제6기 59명 졸업…AI 시대 맞춰 교육과정 개편 BTS와 동시 출격…펄어비스 '붉은사막' 내달 20일 글로벌 출시 (12.41%), 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 285,000 전일대비 22,000 등락률 +8.37% 거래량 603,345 전일가 263,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨' 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 (8.37%), 메지온 메지온 close 증권정보 140410 KOSDAQ 현재가 127,000 전일대비 1,900 등락률 +1.52% 거래량 198,428 전일가 125,100 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세 (1.52%) 등이 강세를 보였지만, 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 739,000 전일대비 93,000 등락률 -11.18% 거래량 250,241 전일가 832,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 (-11.18%), 원익IPS 원익IPS close 증권정보 240810 KOSDAQ 현재가 124,300 전일대비 13,500 등락률 -9.80% 거래량 748,304 전일가 137,800 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 한투운용 '한국투자테크펀드', 테크 펀드 중 연초 이후 수익률 1위 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ (-9.80%), ISC ISC close 증권정보 095340 KOSDAQ 현재가 191,500 전일대비 20,000 등락률 -9.46% 거래량 313,092 전일가 211,500 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 (-9.46%), 이오테크닉스 이오테크닉스 close 증권정보 039030 KOSDAQ 현재가 413,000 전일대비 40,000 등락률 -8.83% 거래량 181,856 전일가 453,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승 (-8.83%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 103,600 전일대비 9,400 등락률 -8.32% 거래량 1,004,729 전일가 113,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락 코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 (-8.32%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 118,200 전일대비 8,800 등락률 -6.93% 거래량 1,265,274 전일가 127,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 (-6.93%) 등이 큰 폭으로 하락했다. 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 190,300 전일대비 8,900 등락률 -4.47% 거래량 343,059 전일가 199,200 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 (-4.47%), 보로노이 보로노이 close 증권정보 310210 KOSDAQ 현재가 314,500 전일대비 15,000 등락률 -4.55% 거래량 83,242 전일가 329,500 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 (-4.55%), 에임드바이오 에임드바이오 close 증권정보 0009K0 KOSDAQ 현재가 62,700 전일대비 2,600 등락률 -3.98% 거래량 690,434 전일가 65,300 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지 '숫자'로 증명한 K-바이오, 2025년 '돈 버는 바이오텍'의 서막 (-3.98%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 163,800 전일대비 6,200 등락률 -3.65% 거래량 2,602,659 전일가 170,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 (-3.65%)도 약세로 마감했다.
