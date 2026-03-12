국내 증시 변동성 장세…두 지수 모두 보합세

업종별 코스피 혼조세, 코스닥은 대부분 상승

국내 증시의 변동성 장세가 이어지는 가운데 12일 코스피는 약보합, 코스닥은 강보합세로 마감했다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 42.30포인트 하락한 5567.65로 장을 시작한 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 13.6원 오른 1480.1원에 거래를 시작했다. 2026.3.12 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 코스피 지수는 전일 대비 35.44포인트(0.63%) 내린 5574.51로 거래를 마쳤다. 개인은 2조9707억7000만원 순매수, 외국인과 기관은 각각 2조9481억2700만조, 1554억8800만원 순매도했다.

업종별로는 혼조세를 보였다. 건설(+4.60%), 비금속(+2.37%), 기계·장비(+1.98%), 운송장비·부품(+1.59%), 금속(+1.11%)은 강세지만 보험(-2.87%), 제약(-1.33%), 전기·전자(-1.18%), 금융(-0.98%) 등은 약세였다.

시가총액 상위 종목 별로도 등락이 엇갈렸다. 삼성전자(-1.1%), SK하이닉스(-2.3%)를 비롯해 SK(-5.8%), 삼성생명(-3.3%), 현대모비스·삼성바이오로직스·SK스퀘어(-2.1%) 등은 하락했다. 주가가 오른 종목은 한화에어로스페이스(+3.5%), LG에너지솔루션(+2.7%), LS ELECTRIC(+2.6%), 기아(+2.4%), 두산에너빌리티(+2.3%) 등이다.

코스닥 지수는 11.57포인트(1.02%) 오른 1148.40으로 마감했다. 개인과 기관이 각각 6359억3200만원, 581억9600만원 순매수했으며, 외국인은 5976억5600만원 순매도했다.

업종별로는 대부분 상승세를 보였다. 비금속(+4.27%), 건설(+3.47%), 금속(+2.94%), 일반서비스(+2.30%) 등에서 강세였다. 반면 금융(-1.87%)은 약세를 보였다.

시가총액 상위 종목 별로는 혼조세였다. 에코프로(-1.9%)를 비롯해 펩트론(-3.8%), 우리기술(-3.5%), 휴젤(-2.0%)의 주가가 전일 대비 내렸으며 반면 오름테라퓨틱(+9.4%), 에임드바이오(+7.0%), 파두(+5.3%)는 크게 올랐다.

한편 이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 2.7원 하락한 1466.5원으로 마감했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



