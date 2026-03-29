휴머노이드 산업 성장에 대한 기대감이 커지고 있는 가운데 키움증권은 자동차, 이차전지 등 수혜 업종에서도 옥석 가리기가 필요하다고 전했다.

키움증권은 "1월 열린 CES 2026(세계 최대 IT·가전 박람회) 행사를 기점으로 휴머노이드 로봇에 대한 시장의 관심은 높아진 상황"이라며 "올해는 테슬라 옵티머스 3세대 생산 시작, 중국 유니트리 및 아지봇 기업공개(IPO) 등 주요 이벤트가 있어 휴머노이드 산업 성장에 대한 기대감이 더욱 커질 전망"이라고 전했다.

키움증권이 꼽은 수혜 업종은 자동차다. 휴머노이드 로봇 선도업계는 부가가치 확대를 위해 인공지능(AI) 모델부터 AI 칩 내재화 시도 등 풀 스택을 갖추려는 움직임이 지배적이다. 신윤철 키움증권 연구원은 "완성차 업체의 피지컬 AI 구현 의미는 테슬라, 샤오펑, 샤오미 사례같이 피지컬을 제어하는 AI 모델까지 인하우스에서 개발해 양산까지 수직계열화하는 AI 풀 스택 비즈니스 모델 구축을 내포한다"고 했다.

신 연구원은 현대차그룹이 AI 스택 내재화 로드맵을 제시할 필요가 있다고 강조했다. 휴머노이드 로봇 제조사가 AI 영역을 빅테크에 의존하면 생태계 종속 우려가 발생할 수 있기 때문이다.

그러면서 "휴머노이드 로봇 투자 아이디어를 '피지컬'에 두고자 한다면 수주 성과를 통해 노출도 추적이 용이한 부품업종에 투자하는 것이 유리하다"며 "사업별 가치 합산(SOTP) 밸류에이션 역시 완성차 대비 합리적으로 접근이 가능하다"고 했다. 신 연구원이 추천한 종목은 현대모비스 현대모비스 close 증권정보 012330 KOSPI 현재가 408,500 전일대비 10,000 등락률 +2.51% 거래량 298,310 전일가 398,500 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 [주末머니]'일잘러 로봇' 아틀라스 덕분에 뜨는 ○○○ 전 종목 시세 보기 다.

키움증권이 제시한 또 다른 수혜업종은 이차전지다. 현재는 짧은 가동시간으로 인간의 노동력을 대체하기 어려운 상황이다. 중·단기적으로는 휴머노이드용 배터리에 하이니켈 양극재와 실리콘 음극재 채택률 상승, 장기적으로는 전고체 전지가 활용될 것으로 예상된다. 키움증권은 이 특성에 부합하는 한국산 배터리 및 소재의 점유율 상승을 예상했다.

권준수 키움증권 연구원은 "2030년 휴머노이드용 배터리 시장의 규모를 3~8GWh로 전망한다"며 "전기차(EV) 시장 대비 시장규모가 작아 단기적인 실적 기여도는 제한적일 것으로 예상하지만, 한국 업체들의 강점을 고려할 때 내러티브(시나리오 및 기대감)에 따른 주가 상승은 유효하다고 판단한다"고 했다.

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이어 "소재 분야에서는 향후 채택률이 높아질 소재 업체에 관심을 가져야 할 것으로 보인다"고 덧붙였다. 권 연구원의 추천 종목은 대주전자재료 대주전자재료 close 증권정보 078600 KOSDAQ 현재가 130,200 전일대비 2,300 등락률 -1.74% 거래량 328,361 전일가 132,500 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"대주전자재료, 실리콘 음극재 성장…목표주가↑" 투자금이 적으니 수익 규모에도 한계가...4배 투자금을 연 5%대 금리로? "구조적 변곡점 돌입"…'점유율 3.3%' K음극재 기회온다 전 종목 시세 보기 , 엘앤에프 엘앤에프 close 증권정보 066970 KOSPI 현재가 155,300 전일대비 10,800 등락률 +7.47% 거래량 1,897,659 전일가 144,500 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 4배 주식자금을 연 5%대 금리로? 개별종목, ETF 모두 가능 [특징주]엘앤에프, 테슬라 유럽 판매 회복 기대감에 10%대 강세 엘앤에프, 9조원 양극재 공급 계약 제동 전 종목 시세 보기 , 관심주는 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 394,500 전일대비 10,000 등락률 +2.60% 거래량 372,863 전일가 384,500 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 , 삼성SDI 삼성SDI close 증권정보 006400 KOSPI 현재가 405,500 전일대비 9,000 등락률 +2.27% 거래량 657,568 전일가 396,500 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 기회 잡았다면 제대로 나서야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 "삼성SDI, 1Q 실적 저점…하반기부터 흑자 전환"[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 이다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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