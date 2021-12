코스피·코스닥 시총 지각변동…4대 그룹 증 SK 시총 42.5조 늘어

기아·카뱅 시총 10위 진입…NAVER·카카오 약진

코스닥, 에코프로비엠 셀트리온헬스케어와 시총 1조 차이



LG에너지솔루션 내년 상장…4대 그룹 시총 경쟁 더 치열해질 듯

[아시아경제 이민지 기자] 올해도 코스피와 코스닥 주식시장 내 시가총액 순위 경쟁이 치열했던 것으로 나타났다. 코스피에선 인터넷주, 코스닥에서 2차전지주와 게임주가 치고 올라갔다. 올해 4대 그룹 중에선 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 264,000 전일대비 5,000 등락률 +1.93% 거래량 141,934 전일가 259,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 "안정성·성장성·배당 다 갖춘 SK리츠"SK㈜ 머티리얼즈, 이산화탄소로 건설골재 만든다FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close 그룹사의 증시 입성이 두드러지며 시총이 가장 큰 규모로 커진 것으로 나타났다.

◆ 코스피 기아·카뱅, 코스닥 엘앤에프·위메이드 10위권 진입

19일 한국거래소에 따르면 유가증권시장 보통주 시총 순위 10위 안에 새롭게 이름을 올린 종목은 2개였다. 지난해 10위 안에 있던 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 207,000 전일대비 1,000 등락률 +0.49% 거래량 523,696 전일가 206,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속[부고] 기우성(셀트리온 부회장)씨 장인상외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수 close 과 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 1,000 등락률 +0.85% 거래량 293,143 전일가 117,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 [인사]삼성물산‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이재용, 6일 밤 중동 출장…UAE·사우디서 신사업 모색할 듯(종합) close 이 10위 밖으로 빠지고 대신 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,600 전일대비 1,100 등락률 -1.28% 거래량 1,300,076 전일가 85,700 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도'변화·혁신' 방점 현대차그룹 임원인사…新사업 분야 임원 대거 승진코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close (34조2937억원)와 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 63,900 전일대비 800 등락률 +1.27% 거래량 7,191,381 전일가 63,100 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (30조3626억원)가 입성했다. 작년 말 시총 12위였던 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,600 전일대비 1,100 등락률 -1.28% 거래량 1,300,076 전일가 85,700 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도'변화·혁신' 방점 현대차그룹 임원인사…新사업 분야 임원 대거 승진코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close 는 호실적과 전기차 사업 기대 등에 9위로 올라 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 623,863 전일가 209,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 제네시스 신형 G90, 계약 첫날 1.2만대 돌파…年판매량 넘어서 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도 close (44조7634억원) 뒤를 이었다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 63,900 전일대비 800 등락률 +1.27% 거래량 7,191,381 전일가 63,100 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (30조3626억원)는 지난 8월 6일 상장과 동시에 금융 대장주에 등극했으며, 한때 시총에서 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 623,863 전일가 209,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 제네시스 신형 G90, 계약 첫날 1.2만대 돌파…年판매량 넘어서 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도 close 를 앞질러 8위까지 올라갔다.

상반기 큰폭의 주가 오름세를 보였던 인터넷 기업도 약진했다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 384,500 전일대비 3,000 등락률 -0.77% 거래량 505,284 전일가 387,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close 가 48조470억원에서 63조1593억원으로 늘면서 시총 6위소 4위로 올라섰고, 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 1,265,074 전일가 119,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가 close 는 34조4460억원에서 52조3797억원으로 9위에서 5위로 올랐다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 207,000 전일대비 1,000 등락률 +0.49% 거래량 523,696 전일가 206,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속[부고] 기우성(셀트리온 부회장)씨 장인상외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수 close 은 작년 말 코스피 시총 5위에서 현재 11위로 밀려났는데 올해 들어 시총은 48조4642억원에서 28조5551억원으로 20조원 가까이 감소했다. 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 1,000 등락률 +0.85% 거래량 293,143 전일가 117,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 [인사]삼성물산‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이재용, 6일 밤 중동 출장…UAE·사우디서 신사업 모색할 듯(종합) close 은 10위에서 17위로 하락하며 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 494,500 전일대비 10,500 등락률 +2.17% 거래량 1,312,605 전일가 484,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속선택 엇갈린 종목들...개미 울고 外人 웃었다내년 역대급 IPO 온다…'뉴머니'의 습격 close (14위), 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 177,000 전일대비 7,500 등락률 -4.07% 거래량 502,516 전일가 184,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피"불안한 내년 증시, 공모주펀드에서 기회 찾아야" close (15위) 등 올해 상장한 대어급 성장주에 밀렸다.

코스닥 시총 10위안에서도 2개 종목이 교체됐다. 4위였던 바이오주 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 75,200 전일대비 9,700 등락률 -11.43% 거래량 1,114,988 전일가 84,900 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세 close 과 10위였던 5G 장비주 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 40,400 전일대비 200 등락률 -0.49% 거래량 152,576 전일가 40,600 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 "5G 주도주가 6G 대장주‥7년간 바뀔 일 없다"[특징주]케이엠더블유·서진시스템 등 5G 동반 강세케이엠더블유, 5G장비 기술 보유…투자 재개로 부진 탈출기대 close 가 각각 12위, 33위로 내려갔다. 대신 2차전지 소재주 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 199,600 전일대비 7,400 등락률 -3.57% 거래량 394,237 전일가 207,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close (6조9481억원)가 20위에서 4위로 뛰어올랐고, 작년 말 104위에 그친 게임주 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 161,200 전일대비 2,200 등락률 -1.35% 거래량 906,530 전일가 163,400 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제'외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속 close (5조3716억원)는 단숨에 6위로 수직 상승했다.

10위 안을 유지한 종목 중에서도 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 508,900 전일대비 3,300 등락률 -0.64% 거래량 133,129 전일가 512,200 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close (7위→2위), 펄어비스(9위→3위), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 1,265,074 전일가 119,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가 close 게임즈(8위→5위 등) 2차전지주와 게임주의 순위 상승이 두드러졌다. 특히 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 508,900 전일대비 3,300 등락률 -0.64% 거래량 133,129 전일가 512,200 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close 은 1위 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 82,300 전일대비 300 등락률 +0.37% 거래량 559,541 전일가 82,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close 와 시총 차이를 1조6000억여원으로 좁히며 1위 자리도 넘보고 있다. 반면 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 127,500 전일대비 2,000 등락률 +1.59% 거래량 121,002 전일가 125,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close (2위→7위), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,150 전일대비 400 등락률 -1.16% 거래량 640,932 전일가 34,550 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (5위→9위), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 63,700 전일대비 3,600 등락률 -5.35% 거래량 1,592,888 전일가 67,300 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 돌아선 외국인에…코스피 3000선 겨우 지켜사들이는 外人·기관, 팔아치우는 개인…코스피 3018선오미크론 우려 불식에 外人·기관의 ‘사자’…코스피 장중 1%대 상승폭 close (3위→10위) 등 바이오주는 대거 순위가 하락했다.

◆ 4대 그룹 중 SK 시총 42.5조 늘고 LG 9조 줄어

올해 4대 그룹 중에선 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 264,000 전일대비 5,000 등락률 +1.93% 거래량 141,934 전일가 259,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 "안정성·성장성·배당 다 갖춘 SK리츠"SK㈜ 머티리얼즈, 이산화탄소로 건설골재 만든다FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close 그룹의 시총이 급증했다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 264,000 전일대비 5,000 등락률 +1.93% 거래량 141,934 전일가 259,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 "안정성·성장성·배당 다 갖춘 SK리츠"SK㈜ 머티리얼즈, 이산화탄소로 건설골재 만든다FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close 그룹 상장사 27개 종목(우선주 포함)의 시총 합계는 211조8000억원으로 지난해 말(169조2000억원)보다 42조5000억원(25.13%)가량 증가했다. 상반기 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 12,000 등락률 +4.65% 거래량 1,062,609 전일가 258,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 "불안한 내년 증시, 공모주펀드에서 기회 찾아야"SK, 3년간 반도체·배터리 등에서 청년 일자리 2만7000개 창출[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일 close (19조7000억원)와 SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 171,500 전일대비 1,500 등락률 -0.87% 거래량 1,225,315 전일가 173,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수내년 역대급 IPO 온다…'뉴머니'의 습격“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (12조3000억원)의 증시 입성이 그룹사 시가총액 규모 증가를 주도했다.

그룹주 1위인 삼성그룹 23개 상장사의 시총은 지난해 말(724조6000억원)보다 8조원(1.10%)가량 증가한 732조6000억원이다. 작년 말과 연초 가파르게 올랐던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,000 전일대비 200 등락률 +0.26% 거래량 13,108,479 전일가 77,800 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 中시장 경쟁력 다진다…'중국사업혁신팀' 신설힘 못받는 '8K TV'…3분기 연속 출하량 감소삼성전자, MLB 뉴욕 메츠 홈구장에 디스플레이 공급한다 close 주가가 지지부진한 흐름을 보이면서 지난 10월엔 700조원 선을 내주기도 했지만 현재는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,000 전일대비 200 등락률 +0.26% 거래량 13,108,479 전일가 77,800 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 中시장 경쟁력 다진다…'중국사업혁신팀' 신설힘 못받는 '8K TV'…3분기 연속 출하량 감소삼성전자, MLB 뉴욕 메츠 홈구장에 디스플레이 공급한다 close 의 회복세와 모더나 백신 품목 허가 등 호재로 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 955,000 전일대비 3,000 등락률 -0.31% 거래량 140,167 전일가 958,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 삼성바이오 "호세 페르난데스 美 국무부 경제차관 방문해 투자 논의"'외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속 close 주가가 크게 상승하면서 700조원선을 회복했다.

현대자동차그룹 상장사 17곳의 시총은 작년 말보다 17조2000억원(118조8000억원→136조원) 증가했다. 호실적에 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,600 전일대비 1,100 등락률 -1.28% 거래량 1,300,076 전일가 85,700 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도'변화·혁신' 방점 현대차그룹 임원인사…新사업 분야 임원 대거 승진코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close (37.34%)를 비롯해 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 623,863 전일가 209,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 제네시스 신형 G90, 계약 첫날 1.2만대 돌파…年판매량 넘어서 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도 close (9.11%), 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 44,250 전일대비 1,350 등락률 +3.15% 거래량 972,415 전일가 42,900 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 [단독] 현대제철·동국제강·대한제강, 철근 증설 일제히 검토현대제철, 소 배설물로 고로 연료 만든다 '돈 되는 쇠똥', 신·재생에너지로 돌린다…"세계 최초" close (8.33%), 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 47,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 623,571 전일가 47,800 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 현대건설, ‘공장 제작형 신공법’ 국토부 건설신기술 지정[클릭 e종목]현대스틸산업의 성장에서 찾은 현대건설 투자 포인트[e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close (31.18%), 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 132,500 전일대비 2,500 등락률 +1.92% 거래량 377,695 전일가 130,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' 현대오토에버, 3분기 영업이익 247억…전년동기대비 10.8%↑현대오토에버, 오는 9일 기업설명회 개최 close (5.26%), 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 77,400 전일대비 600 등락률 +0.78% 거래량 137,517 전일가 76,800 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 현대위아, 3분기 영업이익 312억…전년동기대비 136%↑현대위아, '서울ADEX 2021'서 차세대 랜딩기어·신형무기 공개삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합) close (43.55%) 등 13개 종목의 시총이 증가했고 현대모비스(-4.11%), 현대글로비스(-10.60%) 등 4개 종목의 시총은 줄었다.

반면 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 700 등락률 +0.86% 거래량 802,264 전일가 81,600 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도[클릭e종목]"LG, 계열분리에 따른 불확실성 해소" close 그룹(134조6000억원)은 시총이 9조4000억원가량 줄면서 현대자동차에 밀려 그룹 시총 4위로 내려앉았다. 배터리 대장주 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 697,000 전일대비 8,000 등락률 -1.13% 거래량 231,327 전일가 705,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close (8조4000억원)이 제너럴모터스(GM) 전기차 리콜, 물적분할한 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 700 등락률 +0.86% 거래량 802,264 전일가 81,600 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도[클릭e종목]"LG, 계열분리에 따른 불확실성 해소" close 에너지솔루션의 상장 본격화 등 이슈가 겹치면서 시총 순위는 3위에서 6위로 내려갔다. LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 326,500 전일대비 5,500 등락률 -1.66% 거래량 442,173 전일가 332,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"LG이노텍, 눈부신 실적...이유 있는 주가 상승세"[종목속으로]최고가 쓴 'LG이노텍'...애플카·메타버스 수혜주로 호실적 행진[클릭 e종목]"LG이노텍, 자율주행 시장 확대 수혜주" close 은 애플카 수혜주로 꼽히며 올해 81.92%나 뛰었으나 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 129,500 전일대비 500 등락률 -0.38% 거래량 944,383 전일가 130,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 힘 못받는 '8K TV'…3분기 연속 출하량 감소LG전자, 내년 CES서 입체음향 '사운드 바' 신제품 공개“대화면 두 개를 하나처럼” LG전자, 22년형 그램 라인업·포터블 모니터 공개 close (-3.70%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,142,000 전일대비 7,000 등락률 +0.62% 거래량 34,623 전일가 1,135,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수'황제주' 위태했던 LG생건, 바닥 딛고 반등하나LG화학·LG생활건강, 올해 최저가 신세…52주 신저가 종목 속출 close (-29.94%) 등도 그룹 시총을 깎아내렸다.

이외에 올해 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 1,265,074 전일가 119,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가 close 그룹은 시총 5위로 올라섰는데, 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 63,900 전일대비 800 등락률 +1.27% 거래량 7,191,381 전일가 63,100 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (30조원)와 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 177,000 전일대비 7,500 등락률 -4.07% 거래량 502,516 전일가 184,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피"불안한 내년 증시, 공모주펀드에서 기회 찾아야" close (24조3000억원) 상장으로 작년 말 37조4000억원에서 115조1000억원 규모로 3배가량 덩치가 커졌다.

내년에도 그룹별 대형주 상장이 예정된 만큼 그룹 시총 변동이 치열해질 것으로 예측된다. 내년 1월 상장 예정인 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 700 등락률 +0.86% 거래량 802,264 전일가 81,600 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도[클릭e종목]"LG, 계열분리에 따른 불확실성 해소" close 에너지솔루션의 시총은 공모가 기준 60조원∼70조원으로 전망되는데 100조원대에 달할 수 있다는 예상도 나오고 있다. LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 700 등락률 +0.86% 거래량 802,264 전일가 81,600 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도[클릭e종목]"LG, 계열분리에 따른 불확실성 해소" close 에너지솔루션의 상장이 성공적으로 이뤄질 경우 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 700 등락률 +0.86% 거래량 802,264 전일가 81,600 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도[클릭e종목]"LG, 계열분리에 따른 불확실성 해소" close 그룹주는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 623,863 전일가 209,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 제네시스 신형 G90, 계약 첫날 1.2만대 돌파…年판매량 넘어서 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도 close 와 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 264,000 전일대비 5,000 등락률 +1.93% 거래량 141,934 전일가 259,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 "안정성·성장성·배당 다 갖춘 SK리츠"SK㈜ 머티리얼즈, 이산화탄소로 건설골재 만든다FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close 그룹을 넘어 시총 2위로 올라설 것으로 예측된다. 현대자동차그룹에선 현대엔지니어링(4조~6조원)이 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 1,265,074 전일가 119,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가 close 그룹에선 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 1,265,074 전일가 119,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가 close 모빌리티, 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 1,265,074 전일가 119,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가 close 엔터테인먼트 등이 증시 상장을 준비하고 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr