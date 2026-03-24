"글로벌 PC 이용자 접근성 높일 것"

위메이드 위메이드 close 증권정보 112040 KOSDAQ 현재가 21,400 전일대비 800 등락률 +3.88% 거래량 129,391 전일가 20,600 2026.03.24 15:30 기준 관련기사 [주말엔게임]"WBC와 함께 해볼까?"…시즌 앞두고 야구 게임 기대감↑ 마비노기·아이온2 새 던전 누빈다…설 맞이 대규모 게임 업데이트 위메이드, 지난해 영업이익 51% 증가…"신작 20여종 개발 중" 전 종목 시세 보기 는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '레전드 오브 이미르'의 글로벌 버전을 다음 달 7일 스팀에 정식 출시한다고 24일 밝혔다.

'레전드 오브 이미르'. 위메이드 제공 AD 원본보기 아이콘

'레전드 오브 이미르'는 신들의 몰락 이후 혼돈에 빠진 세계를 배경으로 한다. 언리얼 엔진 5로 구현한 고품질 그래픽과 손맛을 살린 액션 중심의 전투가 특징이다.

위메이드는 스팀 출시를 통해 글로벌 PC 이용자의 접근성을 높여 신규 이용자 유입을 확대한다는 계획이다. 일부 블록체인 기능은 스팀 버전에서 제공되지 않는다.

출시와 함께 신규 클래스 '룬 파이터'를 추가한다. 킥 중심의 근접 전투를 펼치는 클래스로, 아군 능력 강화와 적군의 전투 효율을 낮추는 등 전략적인 플레이가 가능하다.

AD

'레전드 오브 이미르'는 지난해 10월 위믹스 플레이를 통해 글로벌 시장에 출시된 이후 업데이트를 통해 완성도를 높여 왔다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>