삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)

동반성장위원회, 2020년 평가결과 발표

협력사 대상 공정거래 정착

상생 협력 등 중소·중견기업 지원활동 인정

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 500 등락률 +0.65% 거래량 7,832,430 전일가 76,600 2021.09.15 12:15 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑스마트한 라운딩…삼성 '갤럭시 워치4 골프 에디션' 출시 close 가 15일 동반성장위원회(동반위)에서 발표한 ‘2020년 동반성장지수 평가’에서 국내 기업 최초로 10년 연속 최우수 등급을 받았다. 중소·중견기업과의 상생을 목표로 다양한 지원 활동을 지속해온 성과를 인정받은 것이다. 이재용 삼성전자 부회장이 투자와 고용, 상생을 키워드로 국민적인 기대와 바람에 부응하겠다는 의지를 드러내면서 이처럼 기업의 사회적 책임을 강화하는 데 속도를 낼 전망이다.

동반성장지수는 대·중소기업 간 동반성장을 촉진하기 위해 210여개 대기업을 대상으로 ▲공정거래 ▲상생협력 활동 ▲협력회사 체감도 등을 평가해 동반성장 수준을 계량화한 지표다. 이 평가가 도입된 2011년부터 10년 연속 최우수 등급에 선정된 기업은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 500 등락률 +0.65% 거래량 7,832,430 전일가 76,600 2021.09.15 12:15 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑스마트한 라운딩…삼성 '갤럭시 워치4 골프 에디션' 출시 close 가 유일하다. 3년 연속 최우수 등급을 취득한 기업에게 부여하는 '최우수 명예기업'으로도 뽑혔다.

자금·기술·인재육성 '삼박자' 지원

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 500 등락률 +0.65% 거래량 7,832,430 전일가 76,600 2021.09.15 12:15 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑스마트한 라운딩…삼성 '갤럭시 워치4 골프 에디션' 출시 close 는 국내 중소·중견기업의 성장을 돕기 위해 자금과 기술, 인재육성까지 '맞춤형' 지원방안을 구축했다. 2005년 국내 기업 최초로 중소·중견 협력회사에 지급하는 거래대금을 전액 현금으로 결제하는 방식을 도입한 사례가 대표적이다. 협력사의 생산과 납품에 안정을 꾀하고 공정거래 문화를 정착하기 위한 시도였다.

2017년부터는 1차 협력회사가 2차 협력회사와의 거래대금을 30일 안에 단축 지급할 수 있도록 5000억원 규모의 '물대지원펀드'를 조성해 2년간 무이자로 대출해주는 방식도 도입했다. 2011년에는 협력사들이 기술개발·설비투자 자금을 저금리로 대출할 수 있도록 1조원 규모의 상생펀드도 조성했다.

대기업의 제조 노하우를 공유해 동반성장을 달성하겠다는 취지로 2015년부터는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 500 등락률 +0.65% 거래량 7,832,430 전일가 76,600 2021.09.15 12:15 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑스마트한 라운딩…삼성 '갤럭시 워치4 골프 에디션' 출시 close 가 보유한 특허를 국내 중소·벤처 기업에 무상으로 개방하고 있다. 올해 7월까지 양도한 특허는 1560여건에 달한다. 2013년에는 삼성전자가 지난 50여년간 터득한 기술과 노하우를 협력회사에 전수하기 위한 전담 조직인 '상생협력아카데미'를 출범했다. 아카데미는 전문 '컨설팅 센터'와 혁신·직무·기술·리더십 등의 과정을 지원하는 '교육 센터', 인재 채용을 지원하는 '청년일자리 센터' 등으로 구성돼 있다.

이 밖에 중소기업 제조현장의 안전을 강화하고, 작업 효율을 높일 수 있도록 첨단 공정을 설치하는 스마트공장 구축 사업도 2015년부터 추진했다. 지원 대상으로 선정된 기업에는 삼성의 제조 전문가들을 파견해 사업과 관련한 자문도 병행한다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 500 등락률 +0.65% 거래량 7,837,293 전일가 76,600 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑스마트한 라운딩…삼성 '갤럭시 워치4 골프 에디션' 출시 close 가 지난해까지 스마트공장 구축을 지원한 업체만 2500개가 넘는다.

사업 현안보다 '사회기여'에 무게

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 500 등락률 +0.65% 거래량 7,837,293 전일가 76,600 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑스마트한 라운딩…삼성 '갤럭시 워치4 골프 에디션' 출시 close 는 지난달 코로나19 이후 예상되는 변화에 대비하기 위해 전략사업에 대한 투자를 강화하고 미래 세대를 위한 고용·기회를 창출하며, 다함께 성장하는 생태계를 조성하겠다는 내용을 담은 계획안을 발표했다. 이후 반도체와 바이오 등 사업 현안에 대한 투자는 신중하게 검토하는 반면, 국내 일자리 확대와 동반성장을 위한 구상에서는 과감한 결정을 하고 있다.

앞서 향후 3년간 4만명을 고용하겠다는 약속을 내놓은데 이어 전날에는 3년간 총 3만개의 청년 일자리를 추가로 창출하겠다는 계획도 발표했다. 이 부회장도 지난달 13일 가석방 이후 공식적인 첫 대외 활동으로 정부의 청년일자리 창출 프로젝트 현장을 택했다.

더불어 우수협력사에 대한 안전·생산성 격려금을 3년간 2400억원 규모로 확대하고, 중소벤처기업부와 운영 중인 200억원 규모의 민관 연구개발(R&D) 펀드도 300억원으로 늘릴 예정이다. 재계 관계자는 "이 부회장이 '국민 신뢰를 얻는 삼성으로 거듭나겠다'는 다짐을 한 만큼 삼성도 이에 부합하는 사회공헌 분야에 보다 힘을 실을 것으로 보인다"고 말했다.

한편 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 500 등락률 +0.65% 거래량 7,837,293 전일가 76,600 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑스마트한 라운딩…삼성 '갤럭시 워치4 골프 에디션' 출시 close 를 비롯해 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 696,216 전일가 83,400 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감강보합 출발 코스피…3150 근접[클릭 e종목] "포스코인터내셔널, 실적개선과 신규부품사업으로 성장성도 확보" close , 네이버, 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 294,000 전일대비 2,500 등락률 +0.86% 거래량 6,645 전일가 291,500 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]농심, 라면값 인상에 강세[클릭 e종목]농심, 5년만에 라면 판가 6.8% 인상…주가 바닥 "목표 50만원"진라면에 이어 신라면도…라면값 줄인상 현실화 close , 대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 25,100 전일대비 50 등락률 +0.20% 거래량 49,493 전일가 25,050 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스피-9일대상, 흑룡강성복식품집단에 265억원 출자대상 임창욱 명예회장 16만5000주 매도…"48억원 규모" close , 삼성디스플레이, 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 130,500 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 95,310 전일가 130,000 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 추석맞이 농산물 소비 캠페인 지원…협력사 대금 조기지급 병행삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트삼성전자, 하반기 공채서 메타버스 활용 직무상담 첫 도입 close (건설부문), 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 26,450 전일대비 2,300 등락률 +9.52% 거래량 15,778,778 전일가 24,150 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트위드텍, 삼성엔지니어링과 57억 규모 장비 공급 계약 close , 삼성SDS, 세메스, 유한킴벌리, 이노션 이노션 214320 | 코스피 증권정보 현재가 60,100 전일대비 500 등락률 +0.84% 거래량 14,016 전일가 59,600 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일이노션, 2분기 영업이익 325억원…전년比 103.6%↑이노션, 2분기 영업익 325억원…전년동기대비 103%↑ close , 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 23,300 전일대비 150 등락률 -0.64% 거래량 112,271 전일가 23,450 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트삼성전자, 하반기 공채서 메타버스 활용 직무상담 첫 도입[클릭 e종목] "하반기에도 성장 지속 전망 제일기획, 1위 프리미엄 재반영돼야" close , 파리크라상, 포스코, 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 55,100 전일대비 1,200 등락률 +2.23% 거래량 373,595 전일가 53,900 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 동반성장지수 평가 3년 연속 ‘최우수’ 등급 획득[자금조달]현대건설 컨소, 이마트 가양점 인수잔금 6300억 대출[자금조달]HMG, 옛 여의도 순복음교회 부지 인수용 3000억 확보 close , 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 271,500 전일대비 2,000 등락률 +0.74% 거래량 95,443 전일가 269,500 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 현대모비스, 디트로이트 모터벨라 첫 참가 "미래차 기술 시연""무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"현대모비스, 아산공장 생산 재개 close , 현대엔지니어링, 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 84,800 전일대비 700 등락률 -0.82% 거래량 89,072 전일가 85,500 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네] 코스피- 6일현대위아, 지속가능보고서 발간…'친환경 부품·스마트팩토리 강화'[K-제조업, 현장을 가다] 'TOP1 제네시스 품질 보장' 현대위아 창원2공장 close , 현대자동차, 현대트랜시스, CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 438,500 전일대비 2,500 등락률 -0.57% 거래량 14,893 전일가 441,000 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 [단독] 지놈앤컴퍼니, 美CMO 1000억원대 인수 추진…마이크로바이옴 본격 공략CJ제일제당, 오는 17일 기업설명회 개최[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close , DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 142,500 전일대비 2,500 등락률 +1.79% 거래량 61,367 전일가 140,000 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-13일[종목속으로]DL이앤씨, PER 5배 밸류 충분히 저평가 "차별화 무기 있다"DL이앤씨, 2394억 규모 호계온천 주변지구 재개발정비사업 수주 close , GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,400 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 74,985 전일가 34,350 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 GS25, 2년 연속 동반성장지수 '최우수'…"유통업계 유일"GS리테일, GS그룹 이노베이션 커뮤니티 52g와 해커톤 진행"캠핑카부터 셔틀버스까지" GS마이샵, '르노 마스터 15인승 버스' 방송 close (GS25), KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,800 전일대비 150 등락률 +0.46% 거래량 303,343 전일가 32,650 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 KT, 심부전 증상 기록·관리 서비스 개발한다이통3사, ICT 상생 노력…동반위 '최우수' 등급 유지고용부 장관, 네이버 등 IT기업에 "하반기 채용확대해달라" close , LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,250 전일대비 100 등락률 -0.49% 거래량 900,326 전일가 20,350 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]LG디스플레이, 실적 변동성 완화 "OLED 사업구조 전환" 삼성·LG, 코로나 확산에도 베트남 공장 현지인 채용 늘린다카카오T 주차장과 LGD 투명 OLED 만나 '스마트 주차장' 구축 close , LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,402,000 전일대비 16,000 등락률 +1.15% 거래량 28,768 전일가 1,386,000 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 올 10대그룹 시총 80조 늘었다카카오 그룹, LG 제치고 연내 시총 4위 등극하나[초동시각] 황제株, 쪼개서 사는 길을 열어야 close , LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,650 전일대비 50 등락률 +0.34% 거래량 263,795 전일가 14,600 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 이통3사, ICT 상생 노력…동반위 '최우수' 등급 유지“원격급식부터 의료비 지원까지” LG유플, U+스마트홈 '펫케어 프리미엄' 출시[클릭 e종목]'배당 증대' KT와 5G 장비 대장주 적극 매수하라 close , LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 10,000 등락률 -4.40% 거래량 298,942 전일가 227,500 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] '아이폰13 발표' 애플 약세에…비에이치·LG이노텍 ↓LG이노텍, 5년 연속 동반성장 '최우수' 기업 선정3Q 스마트폰 판매 증가 전망…기대감 부푸는 부품株 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 712,000 전일대비 22,000 등락률 -3.00% 거래량 309,590 전일가 734,000 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 [단독]LG엔솔, 씨아이에스 지분 투자 검토…'CIS+TSI'와 전략적 협업하나 코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감 close , LG CNS, SK에코플랜트(전 SK건설), SK주식회사, SK지오센트릭(전 SK종합화학), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 303,000 전일대비 500 등락률 -0.16% 거래량 94,721 전일가 303,500 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 이통3사, ICT 상생 노력…동반위 '최우수' 등급 유지텔코웨어, SK텔레콤과 21억 규모 용역 계약5G 기술로 발전소 통신장애 '수초만에' 잡는다 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 500 등락률 -0.47% 거래량 1,719,958 전일가 107,500 2021.09.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감 close 등 36개사가 2020년도 동반성장지수 평가에서 최우수 등급을 받았다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr