[클릭e종목]“제일기획, 주주환원 측면 강한 투자 포인트”

DB증권은 31일 제일기획 제일기획 close 증권정보 030000 KOSPI 현재가 19,360 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,830 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"제일기획, AI 인력 투자 지출 커…목표가↓" [클릭 e종목]“제일기획, 경쟁력 기반의 꾸준한 성장” 제일기획, 작년 영업익 3369억…전년比 5% 증가 전 종목 시세 보기 에 대해 장기적인 관점 및 주주환원 측면에서 강한 투자 포인트를 보유하고 있다며 목표주가 2만6000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

제일기획은 최근 기업가치 제고 계획을 통해 연결 당기순이익 기준 배당 성향 60% 수준을 유지한다고 공시했다. 이를 반영한 주가 기준 예상 배당수익률은 7%로 고배당 매력 유효하고, 자사주 소각도 진행할 것으로 전망된다.

올해 1분기 매출총이익은 전년 대비 2.8% 증가한 4454억원, 영업이익은 19.5% 감소한 471억원으로 시장 예상치를 하회할 것으로 예상된다. 유럽·중국 인력 효율화 관련 보상 비용 및 인공지능(AI) 인력 투자 비용 등 일회성 인건비가 약 100억원 이상 반영될 것으로 추정되기 때문이다.

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DB증권은 "2분기부터는 이익 정상화가 전망된다"며 "국내 비계열 광고주들의 분위기도 뚜렷하게 회복되고 있지 않지만 미주지역 중심 성장과 아프리카 등 신규 지역 진출로 탑라인 성장을 견인할 것으로 기대한다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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