AI 전문기업 '드랩' 개발

배너 1건당 평균 제작비 90% 이상 절감

기존 광고주 프로젝트에 활용

향후 해외법인 도입 계획

제일기획 제일기획 close 증권정보 030000 KOSPI 현재가 19,130 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,190 2026.04.08 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]“제일기획, 주주환원 측면 강한 투자 포인트” [클릭 e종목]"제일기획, AI 인력 투자 지출 커…목표가↓" [클릭 e종목]“제일기획, 경쟁력 기반의 꾸준한 성장” 전 종목 시세 보기 은 인공지능(AI) 기술을 접목한 배너 이미지 베리에이션(변형) 자동화 솔루션 '베리에이드(VariAid)'를 도입했다고 8일 밝혔다.

베리에이드는 제일기획이 아이디어를 제공하고 AI 비주얼 콘텐츠 전문기업 드랩(Draph)이 개발한 솔루션이다. 다량의 온라인 배너 광고를 매체와 규격에 맞춰 변형하는 과정에서 발생하는 인력과 비용을 효율화하기 위한 취지에서 구축됐다. 드랩의 자체 시각언어모델(VLM) 기술을 접목해 간단한 조작만으로 어떠한 형태의 배너 광고든지 매체별 가이드라인에 맞춰 변형·생성할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

베리에이드 솔루션 로고. 제일기획 제공 AD 원본보기 아이콘

구글, 네이버, 메타, 카카오 등 주요 매체의 80여개 광고 규격에 최적화된 결과물을 자동 생성하며 수동 편집 기능도 지원한다. 베리에이드 솔루션을 활용하면 배너 1건당 평균 제작비가 90% 이상 절감되는 등 광고 제작에 투입되는 시간과 비용을 줄일 것으로 예상된다.

제일기획은 기존 광고주 프로젝트에 베리에이드 솔루션을 활용하고, 향후 드랩과 국가별 미디어 환경에 최적화된 해외향 서비스를 마련해 해외법인에 도입할 계획이다.

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제일기획 관계자는 "현업의 니즈를 반영해 개발된 베리에이드 솔루션이 작업 속도와 정확도를 높여 업무 효율을 실질적으로 개선할 것으로 기대된다"며 "앞으로도 최신 테크놀로지와 데이터 등을 결합한 솔루션을 지속적으로 도입해 기업들의 마케팅 효율성과 확장성을 강화하는 데 기여하겠다"고 전했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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