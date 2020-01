외국인, 2주 연속 순매수…코스닥은 '팔자' 지속

시장에서 외국인의 장악력이 확대되면서 외국인의 움직임에 따라 주가가 등락할 가능성이 높다는 전망이다. 최유준 신한금융투자 연구원은 "외국인 순매수 대금은 모멘텀 지표와 동행하는 경향이 있다"면서 "2019년 1월부터 외국인 누적 순매수 대금과 모멘텀은 세 차례에 걸친 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 리밸런싱 시기를 제외하고는 동행하는 추세를 보인다. 외국인의 시장 장악력 확대로 모멘텀 전략의 영향력이 늘어날 것"이라고 분석했다. 최 연구원은 "반도체, 미디어·엔터, 호텔·레저 등 특정 업종의 수급 집중 현상이 예상된다"면서 "최근 외국인의 순매수와 모멘텀 반등이 나타나는 IT 하드웨어(H/W), 내구소비재, 전자·전기제품 업종에 대한 관심도 필요하다"고 덧붙였다.

