추가 투자감, 신용미수대환 모두 연 5%대 금리로? 당일 OK

시장 변동성이 커질수록 개인투자자들의 체감 난이도는 높아지고 있다. 기회는 존재하지만, 이를 충분히 살릴 수 있는 자금이 있느냐에 따라 성과는 크게 갈린다. 이런 환경에서 스탁론은 자기자본의 한계를 보완하는 자금 운용 수단으로 다시 관심을 받고 있다.

22년 연속 업계 1위를 이어온 하이스탁론은 투자 여력을 확대할 수 있는 구조를 통해, 보유 자금만으로는 접근이 어려웠던 구간에서도 대응 가능성을 넓혔다. 변동성이 큰 시장일수록 자금 운용의 유연성이 중요해지는 만큼, 투자 전략 차원에서 의미 있는 선택지로 평가된다.

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◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

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○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ ETF 거래 가능

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

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한미반도체 한미반도체 close 증권정보 042700 KOSPI 현재가 273,000 전일대비 19,500 등락률 +7.69% 거래량 596,281 전일가 253,500 2026.04.08 11:23 기준 관련기사 변동성 속 저가매수 기회 찾았다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 위기에서 찾는 저점매수 기회? 연 5%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 신용미수대환, 저가매수 자금 마련 모두 연 5%대 최저금리로 전 종목 시세 보기 , 흥아해운 흥아해운 close 증권정보 003280 KOSPI 현재가 3,120 전일대비 675 등락률 -17.79% 거래량 27,730,188 전일가 3,795 2026.04.08 11:23 기준 관련기사 수익 제대로 올리려면 투자금부터 넉넉하게...연 5%대 금리로 최대 4배까지 2차전지 업종으로 이동하는 시선...기회를 살려줄 투자금 활용법은? 변동성 속 기회 살리는 고수들...스탁론 투자자들 바구니에 담긴 종목은 전 종목 시세 보기 , 한화솔루션 한화솔루션 close 증권정보 009830 KOSPI 현재가 40,500 전일대비 3,350 등락률 +9.02% 거래량 2,397,360 전일가 37,150 2026.04.08 11:23 기준 관련기사 불확실성 속에서도 기회가? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 지정학 리스크 속 과도한 우려…4월 증시 반등 기대 거버넌스포럼 "한화솔루션 유증, 이사 충실의무 위반 가능성" 전 종목 시세 보기 , 대한광통신 대한광통신 close 증권정보 010170 KOSDAQ 현재가 13,380 전일대비 740 등락률 +5.85% 거래량 26,274,665 전일가 12,640 2026.04.08 11:23 기준 관련기사 수익 제대로 올리려면 투자금부터 넉넉하게...연 5%대 금리로 최대 4배까지 변동성 속 기회 살리는 고수들...스탁론 투자자들 바구니에 담긴 종목은 변동성을 저가매수 기회로? 스탁론 투자자들 바구니 엿봤더니 전 종목 시세 보기 , 한올바이오파마 한올바이오파마 close 증권정보 009420 KOSPI 현재가 47,350 전일대비 1,350 등락률 +2.93% 거래량 178,270 전일가 46,000 2026.04.08 11:23 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 신용미수대환도 가능 연 5%대 부담 없는 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK [특징주]한올바이오파마, 14%대 급락…임상 3상 실패 영향 전 종목 시세 보기

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