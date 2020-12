[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 피씨엘 =3260만원 규모 의료기기 등 공급계약

◆ 알파홀딩스 =운영자금 및 채무상환자금 확보 위해 60억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

◆ 라이트론 =대전지법, 에바누스에쿼티파트너스의 회계장부 열람 등사 가처분 신청 기각 판결

◆ 알파홀딩스 =타법인 증권 취득자금 조달 위해 40억원 규모 유상증자 결정

◆ 큐로홀딩스 =채무상환자금 및 운영자금 조달 위해 75억원 규모 유상증자 결정

◆ 한송네오텍 =알파홀딩스 주식 88만8889주 40억원 상당에 취득 결정

◆ 브레인콘텐츠 =257억원 상당의 자회사 스와니코코 주식 308만8400주 글로벌텍스프리에 처분 결정

◆ 한송네오텍 =60억원 규모 알파홀딩스 전환사채권 취득 결정

◆ 유진테크 =미국법인 'Eugenus Inc.' 주식 2413만7707주 223억원 상당에 취득 결정

◆ 바디텍메드 =주식매수선택권 행사로 자사주 보통주 5950주를 1억원 상당에 처분 결정

◆ KD =운영자금 조달 위해 10억원 규모 일반공모증자 방식 유상증자 결정

◆ 오르비텍 =운영자금 조달 위해 50억원 규모 제3자배정증자 방식 유상증자 결정

◆ 참좋은여행 =계열사 지엘앤코 주식 10만주 104억원 상당에 처분 결정

◆ 액토즈소프트 =서울중앙지법, 전기아이피가 제기한 저작권 가압류 소송에서 미르의 전설1,2 등 과 17건의 저작권 가압류 결정

◆ 뉴파워프라즈마 =한국화이바 지분 65.81%(77만2585주)를 580억원 상당에 양수 결정

◆ 코드네이처 =타법인 증권 취득 위해 33억원 규모 유상증자 결정

◆ 코드네이처 =스파이어테크놀로지 지분 23.8%(11만주)를 50억원에 양수 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr