[특징주]"일본 가지마" 중국 초강수에 여행주 강세

19일 여행주가 강세다. 중·일 갈등이 고조되면서 국내 관광업체가 반사이익을 얻을 것이라는 기대감이 반영된 결과다.

이날 오전 9시40분 노랑풍선 노랑풍선 104620 | 코스닥 증권정보 현재가 6,860 전일대비 840 등락률 +13.95% 거래량 16,136,327 전일가 6,020 2025.11.19 09:45 기준 관련기사 [특징주] 노랑풍선 12%↑…中·日 갈등에 국내 여행 반사수혜 기대감[오늘의신상]태평양서 즐기는 완벽한 라운딩…노랑풍선 '괌 골프 패키지'[특징주]시진핑 방한 기대감에 여행주 강세…노랑풍선 9%대↑ 전 종목 시세 보기 close 은 전 거래일 대비 1110원(18.44%) 오른 7130원에 거래되고 있다.

이외에도 참좋은여행 참좋은여행 094850 | 코스닥 증권정보 현재가 6,850 전일대비 620 등락률 +9.95% 거래량 6,132,999 전일가 6,230 2025.11.19 09:45 기준 관련기사 [특징주]시진핑 방한 기대감에 여행주 강세…노랑풍선 9%대↑[특징주]중국 단체관광객 무비자 입국 재개…여행株 강세'평생 한번' 아프리카·남미 여행, 레저·패션까지…유통가, A세대 모시기 전 종목 시세 보기 close (14.61%), 모두투어 모두투어 080160 | 코스닥 증권정보 현재가 10,770 전일대비 330 등락률 +3.16% 거래량 1,029,433 전일가 10,440 2025.11.19 09:45 기준 관련기사 [오늘의신상]피아니스트 조성진과 함께하는 '뉴욕 클래식 문화 여행 2탄'"동남아 여행 가려고 했는데 무서워서 취소"…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'[오늘의신상]"대자연 품에 안기다"…모두의 버킷리스트 '아프리카' 전 종목 시세 보기 close (4.31%), 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 47,250 전일대비 800 등락률 +1.72% 거래량 205,220 전일가 46,450 2025.11.19 09:45 기준 관련기사 LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입"동남아 여행 가려고 했는데 무서워서 취소"…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'"금요일은 공항으로 퇴근" 하나투어, 상해 밤도깨비 여행 출시 전 종목 시세 보기 close (1.61%) 등이 강세다.

이틀 사이 약 12% 급등했던 롯데관광개발 롯데관광개발 032350 | 코스피 증권정보 현재가 20,300 전일대비 650 등락률 -3.10% 거래량 639,745 전일가 20,950 2025.11.19 09:45 기준 관련기사 한일협력위원회 합동회의, 제주서 첫 개최…협력 강화 논의[클릭 e종목]"롯데관광개발, 시총 3조 가능…현재 저평가 구간"[특징주]중·일 갈등 수혜 기대감…롯데관광개발, 10%대↑ 전 종목 시세 보기 close 은 투자자들이 차익실현에 나서며 2.74% 하락 중이다.

국내 여행주의 강세는 중국과 일본의 갈등에 따라 국내 관광 수요가 증가할 것이라는 기대감이 작용한 것으로 풀이된다. 중국의 최대 관광지 가운데 하나인 일본으로 향하는 관광객이 줄어들면 관련 수혜가 국내로 옮겨올 것이라는 전망이다.

실제로 여행 업계에 따르면 최근 중국인들의 일본 단체관광 대거 취소가 이어지고 있다. 이는 중국 정부가 앞서 14일부터 자국민에게 일본 여행 자제를 권고하는 등 사실상 '한일령(限日令)' 조치를 취한 데 따른 것으로 풀이된다.

다카이치 사나에 일본 총리의 '유사시 대만 개입' 발언 이후 중·일 관계는 급격히 악화하고 있다. 중국 외교부는 지난 14일(이하 현지시간) 자국민들에게 "단기간 내 일본 여행을 피하라"며 여행주의보를 발령했다. 지난 16일에는 중국 문화여유부도 당분간 일본 방문을 피하라고 당부했다.





