본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

특징주

[특징주]'D램 사이클 수혜주 부각' 유진테크, 4.43% 상승

김대현기자

입력2025.10.20 09:20

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

D램(DRAM) 투자 사이클 최대 수혜주로 부각되는 유진테크 의 주가가 강세다. 20일 오전 9시13분 기준 유진테크는 전 거래일보다 3600원(4.43%) 상승한 8만4800원에 거래됐다.


이날 한국투자증권은 유진테크에 대해 "DRAM 공정 전환과 생산능력 확장이 동시에 발생하는 상황에서 가장 수혜가 클 것"이라며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존보다 50% 높은 10만8000원으로 50% 상향 조정했다.

채민숙 한국투자증권 연구원은 "유진테크는 삼성전자, SK하이닉스는 물론 마이크론까지 DRAM 3개사 모두에 장비를 공급하고 있다"며 "매출의 절반 이상을 차지하는 주력 장비인 LPCVD(저압화학기상증착)에서 공정군을 다변화하고 있을 뿐 아니라, DRAM 공정 미세화로 에피택시 장비가 적용되는 레이어 수도 꾸준히 늘어나고 있다"고 말했다.

[특징주]'D램 사이클 수혜주 부각' 유진테크, 4.43% 상승
AD
원본보기 아이콘

그러면서 "HBM(고대역폭메모리)은 물론 컨벤셔널 DRAM 수요 증가로 DRAM 공정 전환과 생산능력 확장 투자는 2028년까지 장기적으로 이어질 전망"이라며 "유진테크는 DRAM 구조적 성장에 따른 투자 확장 사이클에서 가장 직접적인 수혜를 받는 전 공정 장비 기업"이라고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

박홍근 "차출설·영입설은 개념없는 접근, 후보 만드는 과정 중요"

안 친한 직장동료 결혼식 축의금 "얼마가 적당하죠?"

"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

'李정부 비판' 전한길, 후지산 앞에서 "중국 식민지 될 것" 1인 시위

"너무 과도해" 카톡에 주는 수수료까지 세금 매긴다…기프티콘에 또 웁니다

한은 "WGBI 편입 시 韓에 최대 90조원 투자자금 유입"

새로운 이슈 보기