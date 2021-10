[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 10,200 전일대비 50 등락률 -0.49% 거래량 62,815 전일가 10,250 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 올리패스, RNA 치료제 설계기술 호주 특허 취득[특징주]mRNA 관련주 일제히 급등…서린바이오·이연제약 등“美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “경구용 치료제” 독보적 기업! 쭉쭉 올라갑니다! close =호주 인간 연구 윤리위원회에서 비마약성진통제(OLP-1002)의 임상 2a상 시험 계획을 승인 받았다고 공시.

◆ 넵튠 넵튠 217270 | 코스닥 증권정보 현재가 16,600 전일대비 250 등락률 +1.53% 거래량 53,453 전일가 16,350 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오그룹, 오늘 또 5조원 증발카카오 그룹, LG 제치고 연내 시총 4위 등극하나신흥에스이씨 주가 가파른 상승세... 어떤 원인으로? close =퍼피레드의 주식 1만9964주를 309억원에 양수한다고 공시. 회사 측은 게임라인업 확보를 위한 경쟁력 강화를 위한 것이라고 밝혀.

◆ 소프트센 소프트센 032680 | 코스닥 증권정보 현재가 2,155 전일대비 65 등락률 +3.11% 거래량 574,875 전일가 2,090 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 지금 들어가도 될까요?‘폴더블폰’ 인기 열풍!! 웃음꽃이 핀 부품주!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??"입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유? close =에스씨시스템즈의 주식 9만6000주를 48억원에 양수해 지분비율을 100%로 늘렸다고 공시. 회사 측은 신소재와 관련 공정시스템의 한중 합자사업 추진을 위한 것이라고 밝혀.

◆ 맥스트 맥스트 377030 | 코스닥 증권정보 현재가 45,050 전일대비 2,400 등락률 +5.63% 거래량 994,095 전일가 42,650 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]메타버스 관련주 강세…엔피·맥스트·이노뎁 등임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!대란속 반도체 공급 발표...역대급이라는 이 종목은? close =현대칼라팩에 2억원 규모로 MAXWORK 스마트팩토리 솔루션 통합 장비 공급 계약을 체결했다고 공시.

◆ CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 174,700 전일대비 6,200 등락률 +3.68% 거래량 278,387 전일가 168,500 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 유입…코스피 2944선에서 상승 마감기관 매수세에 반등하는 코스피…상승세 이끄는 자동차·플랫폼株악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등 close =티빙은 운영자금 조달을 위해 1500억원 규모로 제 3자배정 유상증자에 나서겠다고 공시. 대상자는 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 174,700 전일대비 6,200 등락률 +3.68% 거래량 278,387 전일가 168,500 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 유입…코스피 2944선에서 상승 마감기관 매수세에 반등하는 코스피…상승세 이끄는 자동차·플랫폼株악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등 close , jtbc스튜디오, NAVER 등임.

◆ 대원 대원 007680 | 코스닥 증권정보 현재가 9,900 전일대비 500 등락률 +5.32% 거래량 74,236 전일가 9,400 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "대원, 구조적 성장의 시작"대원, 916억원 규모 채무보증 결정대원, 924억 규모 중고차 수출·매매상사 신축사업 공사 체결 close =제기동 청년주택 신축공사를 333억원에 수주했다고 공시.

◆ 엠투엔 엠투엔 033310 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 50 등락률 -0.41% 거래량 70,359 전일가 12,150 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “위드 코로나 현실화”...고공상승할 관련 핵심주는?[이번 주 유상증자] 9월 첫째 주 공모 일정엠투엔, 594억원 규모 단기 차입 결정 close =김상원 대표이사의 사임으로 서홍민 대표이사 체제로 변경됐다고 공시.

◆ 액토즈소프트 액토즈소프트 052790 | 코스닥 증권정보 현재가 9,460 전일대비 120 등락률 +1.28% 거래량 26,783 전일가 9,340 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 美 FDA 임상 3상 완료! 2000조 시장 거머쥘 바이오 新 대장주액토즈소프트, 284억원 규모 카카오게임즈 주식 처분[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일 close =전기아이피와 위메이드가 회사를 대상으로 서울 중앙지방법원에 약정금 등 청구 소송을 제기 했다고 공시.

◆ 경남제약헬스케어 경남제약헬스케어 223310 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,320 2021.10.13 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일경남제약헬스케어, 신제품 ‘링커스틱’ 구매시 보틀 증정 이벤트 진행경남제약헬스케어, 불성실공시법인 지정 close =비주력사업 정리로 주력사업 경영효율을 극대화하기 위해 충북 증평군에 보유하고 있는 마스크 생산설비 기계 장치촤 기타 유형자산 일체를 주식회사 블루베리NFT에 34억원에 양도한다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr