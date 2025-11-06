본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

특징주

[특징주]알파칩스, 반도체 슈퍼사이클 수혜 기대감에↑

조시영기자

입력2025.11.06 10:36

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6일 오전 10시 30분 기준 코스닥 시장에서 알파칩스 주가는 전일 종가 대비 가격제한폭인 29.9% 오른 9080원을 기록하고 있다. 반도체 관련주가 주목받으면서 설계에 특화된 알파칩스에 대한 시장의 관심이 높아졌기 때문으로 보인다.


알파칩스는 삼성파운드리 국내 공식 DSP(Design Solution Partner) 업체로, 20년 이상 경력 SoC(System on Chip) 설계 전문가 그룹을 보유하고 있다. 국내 DSP 가운데 가장 많은 풀 턴키(End-to-End Design) 개발실적을 보유하고 있다.

알파칩스의 자체 설계 자동화 플랫폼 'ADEON™'은 프로젝트 일정(TAT)과 품질(QoS)을 동시에 관리하며 설계 효율을 극대화한다. SoC 설계 기간을 기존 대비 약 25% 단축시켜 제품 출시 속도가 중요한 팹리스 기업들로부터 높은 신뢰를 얻고 있다.


글로벌 시장조사업체 마켓츠앤마켓츠에 따르면 글로벌 AI 반도체(칩) 시장 규모는 올해 1669억달러(약 237조원)에서 연평균 24.4%씩 성장해 2029년에는 3116억달러(약 442조원)에 이를 전망이다.

[특징주]알파칩스, 반도체 슈퍼사이클 수혜 기대감에↑
AD
원본보기 아이콘




조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"이제 제네시스 옆에만 주차해야겠네"…레이더로 '문콕' 원천 차단한다 [단독]"이제 제네시스 옆에만 주차해야겠네"…레이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

"모든 여성에 대한 공격" 백주대낮 길거리서 성추행 당한 멕시코 대통령

"'그것이 알고 싶다'서 뇌 실험 하고 싶다 연락…역겹다" 국힘 전 대변인 분통

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

"양자컴퓨팅은 국가의 미래 표준"

새로운 이슈 보기