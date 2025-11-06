[특징주]알파칩스, 반도체 슈퍼사이클 수혜 기대감에↑

6일 오전 10시 30분 기준 코스닥 시장에서 알파칩스 알파칩스 117670 | 코스닥 증권정보 현재가 9,080 전일대비 2,090 등락률 +29.90% 거래량 383,099 전일가 6,990 2025.11.06 11:40 기준 관련기사 AI 반도체 슈퍼사이클 본격화…알파칩스, SoC 설계 기술로 승부수알파홀딩스, 최대주주 변경…“새롭게 도약 준비”알파홀딩스 "재감사 '적정'…거래재개 매진" 전 종목 시세 보기 close 주가는 전일 종가 대비 가격제한폭인 29.9% 오른 9080원을 기록하고 있다. 반도체 관련주가 주목받으면서 설계에 특화된 알파칩스에 대한 시장의 관심이 높아졌기 때문으로 보인다.

알파칩스는 삼성파운드리 국내 공식 DSP(Design Solution Partner) 업체로, 20년 이상 경력 SoC(System on Chip) 설계 전문가 그룹을 보유하고 있다. 국내 DSP 가운데 가장 많은 풀 턴키(End-to-End Design) 개발실적을 보유하고 있다.

알파칩스의 자체 설계 자동화 플랫폼 'ADEON™'은 프로젝트 일정(TAT)과 품질(QoS)을 동시에 관리하며 설계 효율을 극대화한다. SoC 설계 기간을 기존 대비 약 25% 단축시켜 제품 출시 속도가 중요한 팹리스 기업들로부터 높은 신뢰를 얻고 있다.

글로벌 시장조사업체 마켓츠앤마켓츠에 따르면 글로벌 AI 반도체(칩) 시장 규모는 올해 1669억달러(약 237조원)에서 연평균 24.4%씩 성장해 2029년에는 3116억달러(약 442조원)에 이를 전망이다.





