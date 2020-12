[아시아경제 김지희 기자] 액토즈소프트 액토즈소프트 052790 | 코스닥 증권정보 현재가 9,630 전일대비 30 등락률 +0.31% 거래량 45,540 전일가 9,600 2020.12.15 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일액토즈소프트, 게임 테마 상승세에 17.03% ↑ close 는 종속회사인 Actoz Soft Hong Kong Limited가 카카오게임즈 주식 64만3670주를 처분했다고 15일 공시했다. 처분액은 284억3734만원으로, 지배회사의 연결자산 총액대비 16.2%에 해당한다.

회사 측은 처분목적에 대해 “해외 비즈니스 및 투자 확대를 위한 자금 확보를 위해서”라고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr