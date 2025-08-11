[클릭 e종목]"뉴파워프라즈마, 중국향 RPS 매출 증가로 상반기 사상 최대실적 예상"

아이엠증권은 11일 뉴파워프라즈마 뉴파워프라즈마 144960 | 코스닥 증권정보 현재가 5,500 전일대비 20 등락률 +0.36% 거래량 153,103 전일가 5,480 2025.08.11 10:40 기준 관련기사 [클릭 e종목]"뉴파워프라즈마, 별도 실적 고공행진…연결 성장도 본격화"[특징주]뉴파워프리즈마, 미군 최대 무인기 업체에 드론 시제품 공급 부각↑뉴파워프라즈마, 해외 고객다변화 및 비중확대로 고성장 시현 전 종목 시세 보기 close 에 대해 미중 무역분쟁에 따른 공급망 재편 수혜로 상반기 사상 최대 실적이 예상된다고 분석했다.

주력 제품인 RPS의 경우 글로벌 3사가 과점하는 환경으로, 뉴파워프라즈마를 제외한 경쟁사들이 모두 미국 기업이다. 그러나 최근 미중 무역분쟁에 따라 주요 경쟁사인 미국 기업들이 중국 로컬기업향으로 RPS 공급이 어려워졌다.

아이엠증권 이상헌 연구원은 "이와 공급망 재편으로 통상 2~3년 교체주기인 RPS 등을 2023년 하반기부터 중국 로컬기업향으로 뉴파워프라즈마가 공급해 중국향 해외매출이 증가하고 있다"고 분석했다.

실제 2023년 별도기준 매출 1173억원 중 RPS 해외매출이 603억원으로 증가하면서 전체 해외 매출비중이 58.4%으로 상승했다. 특히 매출증가로 영업이익률이 2022년 14.8%에서 2023년에는 15.7%으로 증가했다.

이 연구원은 "이와 같이 중국 로컬기업향 매출이 본격화 되면서 지난해 별도기준 매출액 1446억원(전년 대비 +23.3%), 영업이익 278억원(전년 대비 +51.1%)으로 수익성 개선이 가속화 되고 있다"며 "특히 RPS 해외매출이 859억원(전년 대비 +42.5%)으로 증가하면서 전체 해외 매출비중이 64.6%으로 상승해 영업이익률 19.2%로 실적개선이 빠르게 일어나고 있다"고 설명했다.

이어 "이러한 환경하에서 올해 상반기 별도기준 매출액은 833억원(전년 대비 +21.1%), 영업이익 160억원(전년 대비 +22.1%)으로 전망되며 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

또한 이 연구원은 뉴파워프라즈마는 우주방산 전방산업 호조로 인해 국내 및 해외 등에서 신규 수주가 증가하면서 주력 자회사인 '스페이스프로' 실적 성장에 따른 보유 지분가치도 부각될 것으로 전망하고 있다. '스페이스프로'의 경우 복합소재 전문기업으로 유리섬유와 탄소섬유를 바탕으로 방위산업 및 우주항공산업, 유리 섬유관 및 철도차량 내외장재 등 다양한 사업을 영위하고 있다.

특히 우주방산부문의 경우 복합소재 노하우를 바탕으로 해상, 항공, 지상 분야로 사업영역을 확장하고 있다. 고성능 기동무기체계의 경량구조체, 방탄재, 초고온 내열재, 전자파 기능재료, 항공기 부품 및 유도무기, 발사관 등 우주방산 각 분야로 사업이 확대되고 있다.

'스페이스프로'는 국내 첫 우주 발사체 나로호 뿐만 아니라 후속 모델인 누리호에 이르기까지 페어링(복합재 구조체) 등을 제작한 바 있다. 또한 '스페이스프로'가 개발하고 있는 주요 품목인 군용 무인기 뿐만 아니라 드론 등을 개발하고 있어, 향후 수출이 가시화 되면 성장성이 부각될 수 있을 것으로 이 연구원은 분석했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>