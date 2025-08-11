본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"뉴파워프라즈마, 중국향 RPS 매출 증가로 상반기 사상 최대실적 예상"

장효원기자

입력2025.08.11 10:42

시계아이콘01분 04초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[클릭 e종목]"뉴파워프라즈마, 중국향 RPS 매출 증가로 상반기 사상 최대실적 예상"
AD
원본보기 아이콘

아이엠증권은 11일 뉴파워프라즈마 에 대해 미중 무역분쟁에 따른 공급망 재편 수혜로 상반기 사상 최대 실적이 예상된다고 분석했다.


주력 제품인 RPS의 경우 글로벌 3사가 과점하는 환경으로, 뉴파워프라즈마를 제외한 경쟁사들이 모두 미국 기업이다. 그러나 최근 미중 무역분쟁에 따라 주요 경쟁사인 미국 기업들이 중국 로컬기업향으로 RPS 공급이 어려워졌다.

아이엠증권 이상헌 연구원은 "이와 공급망 재편으로 통상 2~3년 교체주기인 RPS 등을 2023년 하반기부터 중국 로컬기업향으로 뉴파워프라즈마가 공급해 중국향 해외매출이 증가하고 있다"고 분석했다.


실제 2023년 별도기준 매출 1173억원 중 RPS 해외매출이 603억원으로 증가하면서 전체 해외 매출비중이 58.4%으로 상승했다. 특히 매출증가로 영업이익률이 2022년 14.8%에서 2023년에는 15.7%으로 증가했다.


이 연구원은 "이와 같이 중국 로컬기업향 매출이 본격화 되면서 지난해 별도기준 매출액 1446억원(전년 대비 +23.3%), 영업이익 278억원(전년 대비 +51.1%)으로 수익성 개선이 가속화 되고 있다"며 "특히 RPS 해외매출이 859억원(전년 대비 +42.5%)으로 증가하면서 전체 해외 매출비중이 64.6%으로 상승해 영업이익률 19.2%로 실적개선이 빠르게 일어나고 있다"고 설명했다.

이어 "이러한 환경하에서 올해 상반기 별도기준 매출액은 833억원(전년 대비 +21.1%), 영업이익 160억원(전년 대비 +22.1%)으로 전망되며 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다"고 밝혔다.


또한 이 연구원은 뉴파워프라즈마는 우주방산 전방산업 호조로 인해 국내 및 해외 등에서 신규 수주가 증가하면서 주력 자회사인 '스페이스프로' 실적 성장에 따른 보유 지분가치도 부각될 것으로 전망하고 있다. '스페이스프로'의 경우 복합소재 전문기업으로 유리섬유와 탄소섬유를 바탕으로 방위산업 및 우주항공산업, 유리 섬유관 및 철도차량 내외장재 등 다양한 사업을 영위하고 있다.


특히 우주방산부문의 경우 복합소재 노하우를 바탕으로 해상, 항공, 지상 분야로 사업영역을 확장하고 있다. 고성능 기동무기체계의 경량구조체, 방탄재, 초고온 내열재, 전자파 기능재료, 항공기 부품 및 유도무기, 발사관 등 우주방산 각 분야로 사업이 확대되고 있다.


'스페이스프로'는 국내 첫 우주 발사체 나로호 뿐만 아니라 후속 모델인 누리호에 이르기까지 페어링(복합재 구조체) 등을 제작한 바 있다. 또한 '스페이스프로'가 개발하고 있는 주요 품목인 군용 무인기 뿐만 아니라 드론 등을 개발하고 있어, 향후 수출이 가시화 되면 성장성이 부각될 수 있을 것으로 이 연구원은 분석했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아파도 못 쉬고, 벌점 받는 승무원…고용부 행정지도 예고

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

윤석열, 법원 '내란 우두머리 재판' 4회 연속 불출석

새로운 이슈 보기