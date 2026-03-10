삼성액티브운용, 'KoAct 코스닥액티브' 신규 상장

삼성액티브자산운용은 ' KoAct 코스닥액티브 KoAct 코스닥액티브 close 증권정보 0163Y0 KOSPI 현재가 13,180 전일대비 1,160 등락률 +9.65% 거래량 17,978,473 전일가 2026.03.10 09:43 기준 관련기사 코스닥 액티브 ETF 첫 출시…코스닥 활성화 기대 전 종목 시세 보기 ' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장했다고 10일 밝혔다.

삼성액티브자산운용은 코스닥 시장을 단순한 종목의 집합이 아닌 대한민국의 '7대 핵심 성장 동력'으로 재정의했다. 구체적으로는 ▲바이오 ▲우주항공·방산 ▲반도체 소재·부품·장비 ▲로봇 ▲에너지저장장치(ESS)·에너지 ▲인공지능(AI) 소프트웨어(SW) ▲미디어엔터·소비재 업종으로 분류했다. 약 1800여개의 코스닥 상장사 중 삼성액티브가 엄선한 약 800여개의 핵심 유니버스를 구축했으며 변화를 주도하면서도 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업을 발굴하겠다는 전략이다.

해당 ETF의 또다른 차별점은 성장주와 가치주의 균형 잡힌 투자에 있다. 코스닥은 변동성이 크고 밸류에이션 부담이 높다는 편견을 깨기 위해 포트폴리오의 70~80%는 고성장주에 집중하되 나머지 20~30%는 이익 성장 대비 저평가된 '숨은 가치주'로 채울 계획이다.

삼성액티브자산운용은 코스닥 상위주보다는 중소형주를 파격적으로 선보였다. 주요 편입 종목으로는 ▲큐리언트(바이오) ▲성호전자(전기전자) ▲비에이치아이(에너지) 등이 있으며 가치주로 평가받는 ▲성우하이텍(자동차) ▲CJ 프레시웨이(음식료) 등도 포함됐다. 상장 초기에는 총 57개 종목을 담아 운용할 예정이며 포트폴리오는 ETF 운용에 따라 실시간으로 변경될 수 있다.

김지운 삼성액티브자산운용 운용2본부장은 20년 경력을 바탕으로 KoAct 코스닥액티브를 운용할 예정이며 리서치센터의 시니어 애널리스트들과 액티브 ETF 운용역 전원이 참여하는 전담 태스크포스팀(TF)이 같이 지원할 예정이다.

최근 정부의 코스닥 활성화 정책과 국민성장펀드 등 정책적 모멘텀이 강화되는 시점이라는 점도 긍정적이다. 대규모 자금 유입이 예상되는 가운데 체계적인 분석 시스템을 갖춘 액티브 ETF로의 쏠림 현상은 더욱 뚜렷해질 전망이다.

김지운 본부장은 "코스닥은 인구 구조의 변화, 에너지 전환, AI 혁신 등 세상의 모든 변화가 가장 먼저 투영되는 역동적인 시장"이라며 "발로 뛰며 확인한 기업 탐방 결과를 바탕으로 '숨은 보석'을 발굴하는 데 전력을 다할 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



