[재테크 풍향계]'요즘 대세' 액티브 ETF, 뭐가 다른가 봤더니

액티브 ETF 순자산 100조원 육박

신규 상장 ETF 중 절반이 액티브

빠른 종목 교체로 시장변동 대응

정부 규제 완화에 활성화 기대

상장지수펀드(ETF) 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데 액티브 ETF가 주목받고 있다. 증시 변동성이 확대되면서 더 민첩하게 대응할 수 있다는 점이 부각되고 있기 때문이다. 최근 정부가 액티브 ETF 관련 규제를 완화하면서 액티브 ETF가 대세로 자리잡을 것으로 전망된다.

12일 한국거래소에 따르면 액티브 ETF의 순자산 규모는 2월말 기준 96조2194억원으로 100조원에 육박하고 있다. 전년 동기 대비 50% 넘게 증가했다. 올들어서만 5조원가량 늘었다. 액티브 ETF의 순자산은 2022년 12조원대에서 2024년에는 약 60조원으로 커졌고 지난해에는 90조원을 넘어서는 등 빠르게 확대되고 있다.

신규 상장도 계속 증가하는 추세다. 올해 신규 상장 ETF 19개 종목 중 9개가 액티브 ETF였다. 지난해에는 173개 신규 상장 ETF 중 69개가 액티브 ETF로 전체의 약 40%를 차지했으나 올들어서는 거의 절반 수준으로 늘었다.

지난 10일 첫선을 보인 코스닥 액티브 ETF의 경우 상장 첫날 개인 순매수가 5800억원이나 몰렸다. 개인은 KoAct 코스닥액티브를 2969억원, TIME 코스닥액티브를 2847억원 각각 사들이며 당일 순매수 1, 2위에 올렸다. 국내에서 코스닥 지수를 기초자산으로 한 액티브 ETF가 상장한 것은 이번이 처음으로, KoAct 코스닥액티브의 경우 상장 첫날 11% 넘게 오르며 레버리지·인버스 ETF를 제외하고 가장 높은 수익률을 기록했다.

액티브 ETF가 이처럼 인기를 끌고 있는 점은 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있다는 점이 꼽힌다. 일반적인 ETF가 특정 지수를 그대로 추종하는 수동적인 방식이라면 액티브 ETF는 펀드매니저가 직접 개입해 종목을 선정하고 비중을 조절해 지수 이상의 수익률(알파 수익)을 노리는 전략을 취한다. 기초지수를 그대로 따라가는 패시브 ETF는 정해진 규칙에 따라 정기적으로만 포트폴리오를 교체(리밸런싱)하는 반면 액티브 ETF는 시장 상황에 따라 실시간 대응이 가능하다. 갑작스러운 위기 국면이 발생하면서 시장의 변동성이 확대될 경우 방어할 수 있는 종목으로 빠르게 교체할 수 있다. 또한 급변하는 산업 트렌드를 지수 변경일까지 기다리지 않고 즉각 반영할 수 있다.

한용희 그로쓰리서치 연구원은 "금리 정상화, 인플레이션 고착화, 지정학적 리스크 확대에 따라 글로벌 유동성은 축소되고 변동성은 상시화되면서 시가총액 가중 방식의 패시브 전략만으로는 투자 효율성을 확보하기 어렵게 됐으며 지수 구성 외부의 유망 종목을 선제적으로 편입하는 능동적인 운용의 중요성이 높아지고 있다"면서 "액티브 ETF는 이러한 환경에서 지수의 한계를 보완할 수 있는 능동적 운용 수단으로 부상하고 있다"고 분석했다.

물론 단점도 있다. 펀드매니저가 적극적으로 개입해 시장 상황에 빠르게 대응하는 것은 강점이나 그만큼 매니저 개인의 판단에 따라 좌우되기 때문에 리스크 요인으로 꼽힌다. 높은 비용도 약점이다. 액티브 ETF의 운용보수는 패시브 ETF에 비해 상대적으로 높다.

최근 규제 완화 움직임도 액티브 ETF 성장에 긍정적인 환경을 조성해줄 것으로 기대된다. 금융당국은 지난 1월 액티브 ETF 운용의 제약으로 지적돼온 상관계수 규제 요건을 폐지하는 방안을 추진한다고 밝혔다. 현행 규정상 액티브 ETF는 비교지수와 상관계수 0.7 이상을 유지해야 한다. 육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "일명 '완전한 액티브 ETF'라고 표현하는데 상관계수 없이 맘대로 운용할 수 있는 액티브 ETF가 나오게 되면 더욱 시장 환경에 빠르게 대응할 수 있어 향후 액티브 ETF 상품이 더욱 활성화될 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



