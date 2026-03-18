[클릭 e종목]"더블유씨피, ESS 분리막 중심 실적 개선 기대"

KB증권, 목표가 82% 상향

KB증권은 18일 더블유씨피 더블유씨피 close 증권정보 393890 KOSDAQ 현재가 12,520 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,130 2026.03.18 개장전(20분지연) 관련기사 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 [클릭 e종목]더블유씨피, 지연되는 실적 정상화…투자의견·목표가↓ [클릭 e종목]더블유씨피 목표주가 반토막 전 종목 시세 보기 에 대한 목표주가를 기존 1만1000원에서 2만원으로 82% 상향하고 투자의견도 '매수'로 상향 조정했다.

이창민 KB증권 연구원은 "ESS향 분리막 출하 확대에 따른 가동률 회복 전망을 반영해 2027년~2023년 평균 영업이익률 추정치를 기존 +3.8%에서 +7.9%로 상향 조정했다"며 상향 이유를 설명했다.

더블유씨피의 올해 1분기 실적은 매출액 408억원(전년 동기 대비 150% 증가), 영업적자 185억원(적자 지속, 영업이익률 -45%)으로 추정했다. 이 연구원은 "전방 고객 재고조정 종료 및 유의미한 수준의 유상 샘플 판매로 EV향 분리막 판매량이 늘어날 전망"이라며 "다만 NCA ESS용 분리막 출하 시작 시점이 3월에서 4월로 이연되며 전분기 대비 분리막 판매량 증가 폭은 +50% 수준을 기록할 것으로 예상된다"고 전했다. 이어 "2분기부터는 NCA ESS향 분리막 판매 실적이 온기 반영되고, LFP ESS용 분리막 출하도 일부 집계됨에 따라 판매량이 1분기 대비 추가적으로 +31% 개선될 것으로 전망된다"고 덧붙였다.

지난해까지는 실적에 기여하지 못했던 ESS용 분리막이 올해 2분기 출하가 시작되면 더블유씨피의 실적이 눈에 띄게 개선될 것으로 내다봤다. 이 연구원은 "올해 분리막 판매량은 전년 대비 130% 증가한 3억5000만 제곱미터를 기록할 것으로 예상되는데, 전년 대비 증가한 물량의 대다수가 ESS향으로 판매될 것으로 추정된다"고 했다. 특히 주요 고객인 삼성SDI의 ESS 분리막 출하 확대에 따른 낙수 효과가 나타날 것으로 전망하며 북미 ESS 시장 공략을 추진 중인 추가 고객 확보 가능성도 열려 있다는 점에서 실적 개선 속도가 시장 기대치를 넘어설 것으로 예상했다.

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이 연구원은 "반면 12개월 선행 주가순자산비율(PBR) 0.52배로 밸류에이션은 여전히 저평가돼 있다"며 "향후 긍정적인 주가 흐름이 기대된다"고 밝혔다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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