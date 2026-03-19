코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다

이수페타시스·영원무역 지분 늘려

10% 보유로 장기 투자 목적 예상

1~2월 상승장에서는 차익시현 대부분

코스피지수가 역대급으로 폭락했던 '공포의 수요일'에 국민연금공단이 일부 종목을 매수한 것으로 나타났다. 사상 최고치를 경신했던 당시에도 투자에 나서며 주식시장에서 '큰손' 역할을 톡톡히 했다.

19일 국민연금의 지난 1월부터 이달 초까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 주식보유 보고서를 분석한 결과, 국민연금은 코스피지수가 전 거래일 대비 12.06% 하락해 사상 최대 낙폭을 보였던 지난 4일 인쇄회로기판(PCB) 업체 이수페타시스 이수페타시스 close 증권정보 007660 KOSPI 현재가 125,100 전일대비 10,800 등락률 +9.45% 거래량 1,988,731 전일가 114,300 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 좋은 종목 제대로 살리려면 투자금을 넉넉하게...연 5%금리로 4배까지 [클릭 e종목]"이수페타시스, 단기 우려 해소·비중확대 시점" 국민연금, AI 소부장株 팔고 '저PBR·밸류업' 담았다 전 종목 시세 보기 와 아웃도어 의류 주문자위탁생산(OEM) 기업 영원무역 영원무역 close 증권정보 111770 KOSPI 현재가 87,800 전일대비 1,900 등락률 +2.21% 거래량 69,968 전일가 85,900 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 韓·中·美 의류 소매 호조…섬유·의복주 관심↑ [특징주]영원무역, 호실적에 10일 연속 상승행진…신고가 [특징주]'3분기 호실적' 영원무역, 11%대 상승 전 종목 시세 보기 보유 지분을 늘렸다. 이수페타시스의 경우 국민연금은 지난해 12월31일부터 10.25%였던 지분을 조금씩 매각해 9.95%까지 낮췄으나 4일에 7만5190주를 사들여 10.06%로 다시 끌어올렸다. 영원무역 지분도 같은 기간 10.06%에서 9.94%까지 낮췄으나 3만4325주를 매수해 10.02%로 지분율을 늘렸다.

역대 최고치인 6307.27을 기록한 지난달 26일에도 차익 시현보다는 투자에 나섰다. 국민연금은 지난해 말까지 지분 10.82%를 보유했던 CJ대한통운 CJ대한통운 close 증권정보 000120 KOSPI 현재가 117,900 전일대비 3,500 등락률 +3.06% 거래량 93,416 전일가 114,400 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 CJ대한통운 '더 운반', 기업 운송 서비스 확대… 디지털 전환 가속 CJ대한통운, '경찰과 도둑' 게임 더한 채용설명회 개최 CJ대한통운, KAI 전투기 인도네시아 운송 성공…"K방산 물류 파트너" 전 종목 시세 보기 주식을 이날 39만1015주 사들여 12.54%까지 지분을 끌어올렸다. 코스닥 상장사인 이차전지 업체 비나텍 비나텍 close 증권정보 126340 KOSDAQ 현재가 135,600 전일대비 4,700 등락률 +3.59% 거래량 79,986 전일가 130,900 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 비나텍, CB 투자자 수익률 70%…데이터센터 증가 수혜 [클릭 e종목]"비나텍, 실적 턴어라운드…내년 큰 이익 개선 기대" 전 종목 시세 보기 주식을 매수해 지분율을 9.81%에서 10.08%로 늘렸다.

10% 지분율을 넘긴 이수페타시스·영원무역·비나텍 지분 매수에 대해 업계에서는 국민연금이 해당 종목들을 장기적으로 보유할 가치가 있다고 판단한 것으로 분석한다. 향후 스튜어드십코드 등을 활용해 주요주주로 목소리를 낼 수 있다는 분석도 나온다.

이미 지분율 10%를 넘긴 CJ대한통운의 경우 자산 가치나 수익성 대비 주가가 낮은 저 주가순자산비율(PBR) 종목이면서도 업계 최선호주로 평가받는 점을 고려해 저평가 해소가 가능한 가치주로 투자한 것이라는 의견이 나온다. 실제로 CJ대한통운은 지난해 4분기 영업이익 1596억원을 기록해 역대 최대치를 경신했다. 안도현 하나증권 연구원은 "CJ대한통운의 택배 물동량은 올해 1분기 10%, 2026년 연간으로 6% 증가할 것으로 예상되는데 이는 2020년 이후 가장 높은 성장률"이라며 "시장 성장이 아닌 CJ대한통운의 배송경쟁력 강화(주7일·자동화 투자) 영향이 크고 향후 성장성을 높게 가져갈 수 있다는 점을 가장 긍정적으로 평가한다"고 말했다.

상승장이던 지난 1~2월에는 대부분의 종목을 매각하며 차익 시현에 집중한 것으로 보인다. 22개 종목에 대한 보유량이 변했는데, 이 중 14개 종목의 지분을 매각했다. 특히 유한양행 유한양행 close 증권정보 000100 KOSPI 현재가 100,200 전일대비 700 등락률 +0.70% 거래량 233,809 전일가 99,500 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 유한양행 고기능성 비건 브랜드 '딘시', 베트남 '소시올라' 입점 유한양행, 에임드바이오 지분 매각해 300억 실현…OI 회수 국면 전 종목 시세 보기 (-1.02%), 한미약품 한미약품 close 증권정보 128940 KOSPI 현재가 531,000 전일대비 11,000 등락률 +2.12% 거래량 83,347 전일가 520,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 "한미, 주주환원 약속 지킨다"…현금배당·자사주 소각 추진(종합) 전 종목 시세 보기 (-0.83%), 대웅제약 대웅제약 close 증권정보 069620 KOSPI 현재가 162,200 전일대비 2,800 등락률 -1.70% 거래량 33,498 전일가 165,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 문산중앙병원, 대웅제약과 '씽크' 도입 1년…환자 관리 24시간 모니터링 대웅제약, 모비케어 하루 착용 '심방빈맥' 조기 발견 대웅제약 "우루사 주성분, 코로나19 후유증 개선 신호" 전 종목 시세 보기 (-0.31%) 등 제약주 위주로 정리했다. HMM HMM close 증권정보 011200 KOSPI 현재가 21,100 전일대비 250 등락률 +1.20% 거래량 1,164,348 전일가 20,850 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 '부산시장 등판' 전재수 "다극체제 마중물…HMM 이전 총대 멜 것" 반대매매 위기 해결? 연 5%대 금리로 당일 가능...저가매수 자금 마련도 OK 신용미수 대환, 저가매수 자금 모두 연 5%대 금리로 신청 당일 이용 가능 전 종목 시세 보기 (-1.01%)과 HS효성첨단소재 HS효성첨단소재 close 증권정보 298050 KOSPI 현재가 228,000 전일대비 9,000 등락률 +4.11% 거래량 18,425 전일가 219,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]HS효성첨단소재, 영업익 개선 전망에 6.4%↑ [클릭 e종목]"HS효성첨단소재, 목표가↑…탄소섬유 실적 반등 전망" [클릭 e종목]"HS효성첨단소재, 탄소섬유 수익성 개선 본격화…목표가 16.7%↑" 전 종목 시세 보기 (-1%) 등도 지분율 1%가량 정리했다. 상승장에서도 매수에 나선 종목도 있었다. CJ대한통운 외에도 화학섬유 업체 효성티앤씨 효성티앤씨 close 증권정보 298020 KOSPI 현재가 394,500 전일대비 46,500 등락률 +13.36% 거래량 81,816 전일가 348,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 "주주님들, 저희도 K뷰티 열풍에 올라탈게요"…극장도 섬유화학 회사도 '정관 변경' 조현준 효성 회장 지난해 보수 151억원 [클릭 e종목]"효성티앤씨, 춘절 이후 본격적인 수요 증가 예상" 전 종목 시세 보기 (2.12%), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 close 증권정보 090430 KOSPI 현재가 135,600 전일대비 2,900 등락률 +2.19% 거래량 222,823 전일가 132,700 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 "K뷰티 아이디어 1000만원"…아모레, 글로벌 대학생 공모전 K-뷰티 2막은 '테크 전쟁'…미용의료시장 선점 나선다 "K-뷰티 창업 지원"… 아모레퍼시픽, '뉴뷰티 이노베이션 챌린지' 모집 전 종목 시세 보기 (1.05%), KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 154,700 전일대비 4,000 등락률 +2.65% 거래량 1,289,740 전일가 150,700 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 KB금융, '함께 부르는 대한이 살았다' 국민참여 챌린지…"광복절 공개" 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 네이버도 소상공인 대출 갈아타기 서비스…정부 '포용금융' 호응 전 종목 시세 보기 (1%) 등 지분을 늘렸다. 이들 회사는 각 업종에서 최선호주로 평가받고 있다. 역대급 폭락 이후 회복세를 보인 지난 6일에는 최근 주목받고 있는 테마주(로봇·조선·방위산업)인 현대위아 현대위아 close 증권정보 011210 KOSPI 현재가 87,600 전일대비 1,300 등락률 +1.51% 거래량 144,141 전일가 86,300 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 현대위아, 서울숲에 '도담정원' 조성…"시민 휴식 공간 활용" [특징주]새만금 투자 수혜…현대위아 8%↑ 현대위아, 사우디 방산전시회 'WDS 2026' 참가… 중동 수주 박차 전 종목 시세 보기 (0.01%)와 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 132,900 전일대비 200 등락률 +0.15% 거래량 1,000,923 전일가 132,700 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 [실전재테크]방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다 1㎜오차도 용납 못해…"혁신은 일상에서 부터" 한화오션 명장 1호 박순복[K산업, 미래설계자들] 지금이 제일 싸다? 투자금이 더 필요하다면 연 5%대 금리로 4배까지 전 종목 시세 보기 (0.66%) 지분을 늘렸다.

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투자 목적을 바꾸며 적극적인 주주권 행사를 예고하기도 했다. 지난 1월 국민연금은 KT KT close 증권정보 030200 KOSPI 현재가 60,400 전일대비 400 등락률 +0.67% 거래량 338,150 전일가 60,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 KT, 윤종수 사외이사 연임 포기…주총 보름 앞두고 혼란 AX 속도내는 이통3사 "1인 1 AI 에이전트 시대로" KT, BTS 광화문 공연 대비 '네트워크 집중 관리 체계' 가동 전 종목 시세 보기 지분을 7.67%에서 7.05%로 낮추면서 지분 보유 목적을 '단순투자'에서 '일반투자'로 변경했다. 일반투자로 목적을 변경하면 정관 변경, 임원의 선임 및 해임 청구, 배당 정책 제안 등 경영 참여에 해당하지 않는 수준의 주주제안이 가능하다. 반면 한솔케미칼 한솔케미칼 close 증권정보 014680 KOSPI 현재가 291,500 전일대비 6,000 등락률 +2.10% 거래량 33,688 전일가 285,500 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 한투운용 '한국투자테크펀드', 테크 펀드 중 연초 이후 수익률 1위 한솔케미칼, 주당 2600원 현금 배당 [클릭 e종목]"한솔케미칼, 2028년까지 실적 상향…목표가 33만원" 전 종목 시세 보기 과 현대위아에 대한 투자 목적은 일반투자에서 단순 투자로 바꿨다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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