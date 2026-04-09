종목 선정 다음은 넉넉한 투자금 마련...최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로

요즘 주식 시장에서 체감하는 가장 큰 어려움은 '기회를 알아도 충분히 못 담는 상황'이다. 변동성은 커졌지만, 투자 규모가 제한되면 결과 역시 제한될 수밖에 없다. 이 때문에 개인투자자들 사이에서는 투자 여력을 넓히는 방법으로 스탁론이 다시 거론되고 있다.

하이스탁론은 22년 연속 업계 1위의 운영 경험을 바탕으로, 자기자본 이상의 투자 규모를 가능하게 하는 구조를 제공하고 있다. 시장이 빠르게 움직일수록 자금 운용의 탄력성이 중요해지는 만큼, 보다 적극적인 대응을 고민하는 투자자들에게 현실적인 대안으로 부각되는 이유다.

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한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ ETF 거래 가능

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

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광전자 광전자 close 증권정보 017900 KOSPI 현재가 10,290 전일대비 2,190 등락률 +27.04% 거래량 29,229,057 전일가 8,100 2026.04.09 13:31 기준 관련기사 광전자, 보통주 1주당 50원 현금배당…매출 15% 증가 광전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.21% 광전자, 주가 2630원.. 전일대비 -3.49% 전 종목 시세 보기 , 보원케미칼 보원케미칼 close 증권정보 0010F0 KOSDAQ 현재가 8,990 전일대비 660 등락률 -6.84% 거래량 2,331,509 전일가 9,650 2026.04.09 13:31 기준 전 종목 시세 보기 , 프로이천 프로이천 close 증권정보 321260 KOSDAQ 현재가 2,690 전일대비 75 등락률 -2.71% 거래량 7,452,933 전일가 2,765 2026.04.09 13:31 기준 관련기사 [특징주]'합병 예비심사 통과' 유진스팩4호, 거래재개 첫날 상한가 5월 기업 주식·회사채발행 13.9조…전월比29.5%↓ 약세장서 잘나가는 스팩, 투자할 때 고려할 점은? 전 종목 시세 보기 , 더블유씨피 더블유씨피 close 증권정보 393890 KOSDAQ 현재가 16,260 전일대비 1,220 등락률 +8.11% 거래량 3,719,717 전일가 15,040 2026.04.09 13:31 기준 관련기사 [클릭 e종목]"더블유씨피, ESS 분리막 중심 실적 개선 기대" '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 [클릭 e종목]더블유씨피, 지연되는 실적 정상화…투자의견·목표가↓ 전 종목 시세 보기 , 조일알미늄 조일알미늄 close 증권정보 018470 KOSPI 현재가 1,501 전일대비 29 등락률 +1.97% 거래량 24,045,430 전일가 1,472 2026.04.09 13:31 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리는 비결? 연 5%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 이와중에도 20%대 급등…"전쟁이 호재" 알루미늄주 이틀째 상승세[특징주] [특징주]구리·알루미늄 관련주 강세…풍산, 5%대 랠리 전 종목 시세 보기

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