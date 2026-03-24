코스피, 장 초반 4%대 상승했지만 폭 축소

코스닥도 3%대→1%대로 상승폭 줄어들어

"지정학적 불확실성 여전…공격적 대응 자제"

미국과 이란의 협상 가능성에 장 초반 상승세를 보였던 코스피·코스닥 지수는 한때 하락 전환 하는 등 상승 폭이 축소됐다.

미국과 이란의 전쟁 협상 기대감에 뉴욕증시가 반등 마감한 가운데 국내 증시도 상승 출발한 24일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 232.45포인트(4.30%) 오른 5,638.20에, 코스닥은 37.27포인트(3.40%) 오른 1,134.16, 원·달러 환율은 26.4원 내린 1490.9원에 거래를 시작했다. 2026.3.24 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

24일 오후 2시12분 기준 코스피는 전일 대비 91.74포인트(1.70%) 오른 5497.49에 거래되고 있다. 이날 232.45포인트(4.30%) 오른 5638.20으로 거래를 시작하며 기대감을 키웠지만 상승 폭이 축소된 모습이다. 장중 일시적으로 하락 전환하기도 했다.

투자 주체별로는 개인과 기관이 각각 6233억6900만원, 4202억8700만원 순매수하고 있으며, 외국인은 1조3156억5900만원 순매도 중이다.

업종별로는 장 초반 일제히 강세를 보였지만 일부 업종은 하락세로 전환했다. 건설(-5.82%), 증권(-1.25%), 비금속(-1.24%), 기계·장비(-0.94%)는 약세를 보인다. 보험(+3.33%), 음식료·담배(+3.21%), 제약(+2.82%) 등 대부분의 업종은 강세를 유지하고 있다.

시가총액 상위 종목별로는 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 189,400 전일대비 3,100 등락률 +1.66% 거래량 21,596,709 전일가 186,300 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 전쟁 충격 속 조정…AI 수혜주 저점매수 기회로? '트럼프 이란 폭격 보류' 삼성전자·SK하이닉스 강세 [특징주] 전 종목 시세 보기 (+0.9%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 982,000 전일대비 49,000 등락률 +5.25% 거래량 3,674,975 전일가 933,000 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 전쟁 충격 속 조정…AI 수혜주 저점매수 기회로? '트럼프 이란 폭격 보류' 삼성전자·SK하이닉스 강세 [특징주] 전 종목 시세 보기 (+4.2%)가 상승세를 유지하고 있다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 386,000 전일대비 30,000 등락률 +8.43% 거래량 561,252 전일가 356,000 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LG엔솔, '매수' 권고…테슬라 유럽 판매 회복 대비해야" 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (+8.2%), LG화학 LG화학 close 증권정보 051910 KOSPI 현재가 311,500 전일대비 21,500 등락률 +7.41% 거래량 242,949 전일가 290,000 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 LG화학 "기술수출 통풍 신약 중국서 임상 3상 진입" 석화업계 "ABS 공급 차질 가능성"…자동차 부품사, 수급 불안 현실화 전 종목 시세 보기 (+6.9%), 셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 198,900 전일대비 10,600 등락률 +5.63% 거래량 598,502 전일가 188,300 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 서정진 "짐펜트라 美 초기 시장 진입 지연…올해 3500억 무난" 셀트리온 서정진 "4세대 비만치료제, 5월 동물 임상" 셀트리온 "분기별 영업이익 계단식 성장"…1분기 '3000억' 목표 제시 전 종목 시세 보기 (+6.2%), 삼성SDI 삼성SDI close 증권정보 006400 KOSPI 현재가 393,000 전일대비 16,500 등락률 +4.38% 거래량 460,985 전일가 376,500 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 기회 잡았다면 제대로 나서야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 "삼성SDI, 1Q 실적 저점…하반기부터 흑자 전환"[클릭 e종목] 까다로워진 투자 환경...신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (+4.1%)도 강세다. 반면 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 157,700 전일대비 4,000 등락률 -2.47% 거래량 1,252,881 전일가 161,700 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 기아, 서울시와 교통약자 특화 'PV5 WAV' 보급 확대 협력 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 '엔진밸브 공급' 안전공업 화재로 현대차그룹 생산 차질 우려…대체 기업 모색 전 종목 시세 보기 (-3.0%), 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 61,100 전일대비 800 등락률 -1.29% 거래량 2,813,977 전일가 61,900 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 까다로워진 투자 환경...신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 까다로워진 투자 환경...그래도 기회는 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (-1.9%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 99,800 전일대비 900 등락률 -0.89% 거래량 4,769,077 전일가 100,700 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 전쟁 충격 속 조정…AI 수혜주 저점매수 기회로? 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-1.6%)는 약세다.

같은 시각 코스닥 역시 13.63포인트(1.24%) 오른 1110.52로 거래되며 장 초반보다 상승 폭이 줄었다. 코스닥은 이날 37.27포인트(3.40%) 오른 1134.16로 거래를 시작했다.

투자 주체별로는 외국인과 기관이 각각 1357억2500만원, 48억4100만원 순매수하고 있으며 개인은 1072억4800만원 순매도 중이다.

업종별로는 운송장비·부품(+3.94%), 종이·목재(+3.77%), 금융(+3.44%), 일반서비스(+2.60%), 출판·매체복제(+2.55%) 등이 강세를 유지하고 있으며 건설(-1.45%), 금속(-0.71%), 의료·정밀기기(-0.44%), 기타제조(-0.44%) 등은 약세다.

시가총액 상위별로는 원익IPS 원익IPS close 증권정보 240810 KOSDAQ 현재가 133,800 전일대비 17,600 등락률 +15.15% 거래량 1,644,652 전일가 116,200 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 전 종목 시세 보기 (+15.1%), 서진시스템 서진시스템 close 증권정보 178320 KOSDAQ 현재가 49,150 전일대비 4,900 등락률 +11.07% 거래량 6,132,761 전일가 44,250 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 [특징주]서진시스템, 높아지는 흑자 전환 가능성과 오버행 해소 서진시스템, 665억원 규모 ESS 장비 공급 계약 서진시스템, 1853억 규모 미국향 ESS 본격 공급 전 종목 시세 보기 (+10.1%), 에스티팜 에스티팜 close 증권정보 237690 KOSDAQ 현재가 152,400 전일대비 9,900 등락률 +6.95% 거래량 137,932 전일가 142,500 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 에스티팜, 897억 규모 올리고 핵산 수주…단일 계약 최대 규모 에스티팜, 니파바이러스 mRNA 백신 시료 생산 개시 에스티팜, 올리고 CDMO로 ‘퀀텀점프’…동아쏘시오그룹 차세대 성장축 우뚝 전 종목 시세 보기 (+7.3%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 353,500 전일대비 23,000 등락률 +6.96% 거래량 329,857 전일가 330,500 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 전 종목 시세 보기 (+7.2%), 로보티즈 로보티즈 close 증권정보 108490 KOSDAQ 현재가 258,000 전일대비 20,000 등락률 +8.40% 거래량 163,635 전일가 238,000 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 [다가올 K로봇 시대]④한국의 경쟁력은 ‘데이터’…"축적·활용으로 SW 차별화 가능" [단독]"최대규모 데이터팩토리"…로보티즈, 中 1위 보다 크게 만든다 전 종목 시세 보기 (+7.1%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 190,900 전일대비 11,800 등락률 +6.59% 거래량 562,470 전일가 179,100 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (+6.3%), 에코프로(+5.3%) 등이 높은 상승세를 보이고 있다. 반면 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 326,500 전일대비 19,500 등락률 -5.64% 거래량 393,446 전일가 346,000 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 전 종목 시세 보기 (-5.9%), 비에이치아이 비에이치아이 close 증권정보 083650 KOSDAQ 현재가 98,400 전일대비 5,600 등락률 -5.38% 거래량 602,963 전일가 104,000 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지 [특징주]큐리언트·성호전자 등 코스닥 액티브 ETF 편입 종목 줄줄이 신고가 비에이치아이,사상 최대 실적…‘K-LNG·원전’ 쌍두마차 전 종목 시세 보기 (-5.7%), HPSP HPSP close 증권정보 403870 KOSDAQ 현재가 48,350 전일대비 850 등락률 -1.73% 거래량 2,924,666 전일가 49,200 2026.03.24 14:32 기준 관련기사 변동성 속 저점매수 기회 제대로 살리려면? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 전 종목 시세 보기 (-2.4%)는 하락세다.

서상영 미래에셋증권 상무는 한국 증시가 상승분을 크게 반납한 이유에 대해 "쿠웨이트 정부가 이란의 공격으로 송전선이 손상돼 많은 지역에서 부분적인 정전이 발생하고 있다고 발표하며 불확실성이 여전한 점, 이란 파르스 통신에서 언급된 이스파한과 코란샤르에 있는 에너지 관련 시설에 대해 미국과 이스라엘의 공격 발생 소식 때문"이라고 해석했다.

AD

그는 "당분간 지정학적 불확실성으로 인한 변동성 확대는 지속될 수 있어 공격적인 대응은 자제해야 할 것"이라고 전했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>