같은 종목인데 수익이 다른 이유? 4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로

시장 변동성이 커질수록 개인투자자들의 체감 난이도는 높아지고 있다. 기회는 존재하지만, 이를 충분히 살릴 수 있는 자금이 있느냐에 따라 성과는 크게 갈린다. 이런 환경에서 스탁론은 자기자본의 한계를 보완하는 자금 운용 수단으로 다시 관심을 받고 있다.

22년 연속 업계 1위를 이어온 하이스탁론은 투자 여력을 확대할 수 있는 구조를 통해, 보유 자금만으로는 접근이 어려웠던 구간에서도 대응 가능성을 넓혔다. 변동성이 큰 시장일수록 자금 운용의 유연성이 중요해지는 만큼, 투자 전략 차원에서 의미 있는 선택지로 평가된다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 245,000 전일대비 3,500 등락률 -1.41% 거래량 281,424 전일가 248,500 2026.02.25 11:41 기준 관련기사 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승같은 종목인데 수익은 왜 달랐을까…4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로 전 종목 시세 보기 close , 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 467,500 전일대비 21,500 등락률 +4.82% 거래량 682,343 전일가 446,000 2026.02.25 11:41 기준 관련기사 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세상승장에 미소 짓는 투자자들…만약 투자금이 4배였다면?[특징주] AI 수요 폭증 기대감에 삼화콘덴서 25%대 강세 전 종목 시세 보기 close , 서울반도체 서울반도체 046890 | 코스닥 증권정보 현재가 12,370 전일대비 2,850 등락률 +29.94% 거래량 261,845 전일가 9,520 2026.02.25 11:41 기준 관련기사 [클릭 e종목]"서울반도체, 올해 하반기에 이익 개선"엔비디아 손잡은 미디어텍, 인텔·AMD·퀄컴에 'AI PC 전쟁' 선포[대만칩통신]"삼성전자, 오픈 이노베이션 취약…기술 수용·M&A 강화해야" 전 종목 시세 보기 close , 현대ADM 현대ADM 187660 | 코스닥 증권정보 현재가 15,670 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,670 2026.02.25 11:41 기준 관련기사 상승장에선 자금력이 경쟁력…4배 투자금, 연 5%대 금리로종목 고른 다음에는 투자금을 넉넉하게...투자금 규모가 성과 가른다현대ADM, 172조 자가면역질환 '하나의 약물'로 치료 가능 ↑…플랫폼형 수익모델 입증 전 종목 시세 보기 close , 씨아이에스 씨아이에스 222080 | 코스닥 증권정보 현재가 14,590 전일대비 470 등락률 -3.12% 거래량 3,164,924 전일가 15,060 2026.02.25 11:41 기준 관련기사 똑같은 기회인데 수익이 다르다? 자금 운용 규모가 클수록 유리한데'2025 코스닥 대상' 시상식 개최…넥스틴, 국무총리상 영예코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>