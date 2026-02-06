유바이오로직스, ‘한국형 100일 미션’ 참여…팬데믹 대응 협력 강화

백신 개발·제조 전문기업 유바이오로직스 유바이오로직스 206650 | 코스닥 증권정보 현재가 13,120 전일대비 140 등락률 -1.06% 거래량 204,691 전일가 13,260 2026.02.06 11:02 기준 관련기사 유바이오로직스, 지난해 영업익 607억…전년비 76.8%↑'2025 코스닥 대상' 시상식 개최…넥스틴, 국무총리상 영예[특징주]노을, 게이츠재단 단체 간담회 소식에↑ 전 종목 시세 보기 close 는 6일 차기 팬데믹 발생 시 신속한 백신 개발과 공급을 위한 글로벌 협력 체계를 점검하기 위해 '한국 100일 미션' 도상훈련에 참여했다고 밝혔다.

백신 개발·제조 전문기업 유바이오로직스가 차기 팬데믹 발생 시 신속한 백신 개발과 공급을 위한 글로벌 협력 체계를 점검하기 위해 '한국 100일 미션' 도상훈련에 참여했다.

이번 도상훈련은 식품의약품안전처와 질병관리청이 공동으로 추진하고 감염병혁신연합(CEPI)이 주관했으며, 국제백신연구소(IVI)를 비롯한 국내외 보건기관과 민간 기업들이 함께 참여했다.

100일 미션은 신종 감염병 발생 이후 100일 이내에 백신, 치료제, 진단기술 등 핵심 대응 수단을 개발하고 공급할 수 있는 역량 확보를 목표로 하는 글로벌 보건안보 협력 이니셔티브다.

유바이오로직스는 이번 도상훈련에 민간 백신 개발·제조 기업으로 참여해 팬데믹 상황에서의 백신 생산 및 공급 수행 역량과 글로벌 협력 체계 내 역할을 점검했다. 훈련은 가상의 신종 감염병 발생 상황을 가정해 초기 대응부터 병원체 확보, 백신 개발·임상·허가, 생산·공급까지 이어지는 전주기 대응 체계를 점검하는 방식으로 진행됐다.

유바이오로직스 관계자는 "팬데믹 대응은 국제 협력과 안정적인 백신 공급 수행 역량이 함께 갖춰져야 가능하다"며 "글로벌 공중보건 백신 공급 경험을 기반으로 감염병 위기 상황에서도 신속하고 안정적인 백신 공급에 기여할 수 있도록 준비해 나가겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



