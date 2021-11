[e공시 눈에띄네]코스닥 -11일

[아시아경제 지연진 기자]

<장 마감 후 주요공시>

◆ 텔레칩스 = 3분기 매출액 365억원(+59.7%), 영업이익 21억원(흑자전환), 당기순이익 28억원(흑자전환)

◆ 와이지엔터테인먼트 = 3분기 매출액 859억원(+31.2%), 영업이익 173억원(+370.7%), 당기순이익 5억원(-64.3%)

◆ 씨젠 = 3분기 매출액 3053억원(-6.6%), 영업이익 1286억원(-38.7%), 당기순이익 932억원(-38.9%), 1주당 200원 현금배당 결정.

◆ 메카로 = 100억원 규모의 세라믹 히터블럭과 ESC 개발 및 사업화를 위한 신규시설 투자.

◆ 디케이앤디 = 1주당 신주 1주를 배정하는 무상증자 결정

◆ 휴맥스 = 3분기 매출액 1573억원(-27.5%), 영업적자 70억원(-146.7%), 당기순적자 44억원(+70.1%)

◆ NHN한국사이버결제 = 1주당 신주 0.5주 배정하는 무상증자 결정.

◆ 오스템임플란트 = 채무상환 등을 위한 200억원 규모의 유상증자 결정.

◆ 파마리서치 = 서울식품의약품안전처가 종속회사인 파마리서치바이오의 리엔톡스 주100단위 등에 대해 잠정 제조중지 명령

◆ 현대바이오 =식품의약품안전처가 코로나19 치료제 1상 임상시험계획 승인

◆ 휴젤 =서울행정법원이 11월26일까지 식약처의 보툴렉스주 제품 잠정 제조중지 판매중지 명령의 효력을 정지함.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr