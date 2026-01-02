테스, 121억 규모 반도체 제조장비 공급 계약

테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 50,400 전일대비 5,850 등락률 +13.13% 거래량 440,961 전일가 44,550 2026.01.02 13:04 기준 관련기사 '2025 코스닥 대상' 시상식 개최…넥스틴, 국무총리상 영예[특징주]테스, 메모리 반도체 호황 속 실적 성장 기대감에 신고가4배 투자금을 부담 없는 연 4%대 최저금리로! 신용미수 대환도 당일 OK! 전 종목 시세 보기 close 는 2일 SK하이닉스와 121억원 규모 반도체 제조장비 공급 계약을 체결했다고 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 5.04% 규모다. 계약 기간은 오는 23일까지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



