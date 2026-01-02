테스, 121억 규모 반도체 제조장비 공급 계약

본문 바로가기
테스 는 2일 SK하이닉스와 121억원 규모 반도체 제조장비 공급 계약을 체결했다고 공시했다.


이는 최근 매출액 대비 5.04% 규모다. 계약 기간은 오는 23일까지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
