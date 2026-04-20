논란에 선긋기 "허위 사실 유포 시 법적대응"

"블리수 설립 과정 조언 있었지만 독립 경영"

지수. 블리수 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 블랙핑크 지수의 소속사가 최근 발생한 가족 관련 논란에 대해 "아티스트와 전혀 관련이 없다"는 입장을 냈다.

지수 소속사 블리수의 법률대리인 김앤장 법률사무소 은현호 변호사는 20일 입장문을 통해 "현재 제기되는 사안은 아티스트나 블리수와는 전혀 무관한 사안"이라고 밝혔다. 은 변호사는 온라인에서 유포되는 다수의 내용은 확인되지 않은 추측이나 허위 사실이라고 강조했다.

앞서 경찰은 지난 14일 지수 가족인 A씨를 한 여성에게 부적절한 신체 접촉을 시도한 혐의로 현행범으로 체포했다. 경찰이 구속영장을 신청했으나 서울중앙지검은 이를 반려했다.

은 변호사는 "아티스트는 연습생 시절 일찍 독립해 오랜 기간 가족과 떨어져 지내왔다"며 "A씨 사생활을 알거나 관여할 수 없는 상황"이라고 설명했다.

블리수 설립 과정과 관련한 의혹에 대해서도 선을 그었다. 은 변호사는 "설립 준비 과정에서 가족 구성원이 일부 조언을 한 적은 있으나, 보수를 받거나 의사결정에 참여한 사실은 전혀 없다"고 밝혔다. 이어 "현재 블리수는 가족과 무관하게 독립적으로 운영되고 있다"고 덧붙였다.

특히 A씨가 블리수의 경영진이나 대표이사라는 소문에 대해서는 "전혀 사실이 아니다"라고 반박했다. 은 변호사는 "A씨는 블리수와 법적·경영상 어떠한 관계도 없다"며 "아티스트와 소속사 역시 금전적·법률적 지원을 제공하지 않고 있으며, 향후 계획도 없다"고 말했다.

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블리수 측은 허위 사실 유포와 아티스트 이미지를 무관한 사안에 결부시키는 행위에 대해 민·형사상 법적 조치를 취할 방침이라고 밝혔다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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