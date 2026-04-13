핵심 원료부터 제형까지 권리 확보

"mRNA 백신·치료제 시장 대응 위한 CDMO 경쟁력 강화"

에스티팜 에스티팜 close 증권정보 237690 KOSDAQ 현재가 139,700 전일대비 3,600 등락률 -2.51% 거래량 12,522 전일가 143,300 2026.04.13 09:10 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 에스티팜, 897억 규모 올리고 핵산 수주…단일 계약 최대 규모 에스티팜, 니파바이러스 mRNA 백신 시료 생산 개시 전 종목 시세 보기 은 자체 mRNA-LNP 플랫폼 'STLNP'의 핵심 원료인 이온화 지질 'STP1244'와 이를 적용한 LNP 제형(STL1244)의 일본 특허 등록을 완료했다고 13일 밝혔다.

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이번 특허는 STLNP 플랫폼 관련 특허 중 첫 등록 사례다. 이온화 지질은 mRNA의 세포 내 전달 효율을 높이고 엔도좀 탈출을 촉진하는 물질로 LNP 성능을 결정짓는 핵심 구성 요소다. 에스티팜은 이번 등록으로 핵심 원료부터 완성 제형까지 기술 포트폴리오를 확보했다. 현재 한국·미국·유럽·중국 등 9개국에서 추가 특허 심사가 진행 중이다.

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에스티팜 관계자는 "지난해 3월 'SmartCap' 일본 특허에 이어 STLNP까지 등록하며 mRNA 신약 개발의 두 핵심 플랫폼 기술을 모두 갖추게 됐다"며 "mRNA 항암백신과 mRNA 기반 In-vivo CAR-T 치료제 개발에서 역할을 확대할 것"이라고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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