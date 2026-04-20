이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 정동영 통일부 장관이 제3의 북한 핵시설 소재지로 평안북도 구성시를 언급한 것에 대해 "정 장관이 '미국이 알려준 기밀을 누설'했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못"이라고 반박했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "정 장관 '구성 핵시설' 발언 이전에 구성 핵시설 존재 사실은 각종 논문과 언론 보도로 이미 전 세계에 널리 알려져 있었던 점은 명백한 팩트"라며 이같이 밝혔다. 그러면서 "대체 왜 이런 터무니없는 일이 벌어지고 있는지 자세히 알아봐야겠다"고 강조했다.

앞서 정 장관은 지난달 6일 국회에서 북한 우라늄 농축시설 소재지로 구성을 언급했다. 정부와 국제원자력기구(IAEA)가 공식 확인한 소재지는 현재까지 영변과 강선이다. 미국은 정 장관의 해당 발언에 항의하며 대북 위성의 정보 공유를 일부 제한한 것으로 알려졌다.

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다만 정 장관은 구성이 과거 미국 싱크탱크나 국내 언론보도에서 이미 언급된 장소라는 입장이다. 정 장관은 이날 정부서울청사에서 "지난해 7월 14일 인사청문회 때에도 구성을 언급했는데 그때는 아무 말 없다가 아홉 달이 지나 느닷없이 이 문제를 들고나온 저의가 의심스럽다. 당황스럽다"고 말했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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