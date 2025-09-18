본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

한화그룹, 하반기 신규 채용 3500명…방산 등 사업 확대

오지은기자

입력2025.09.18 13:31

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우수 인재 확보 및 청년 일자리 창출 차원
상반기 2100명 이어 하반기 인원 늘려
방산 분야에서만 연 2500명 채용 예정

한화 그룹이 하반기 신규 채용 규모를 확대한다. 방산과 우주, 조선, 해양, 금융, 기계, 서비스 등에서 사업을 확대하면서 우수 인재를 확보하고 청년 일자리 창출에 앞장서기 위해서다.


한화는 30개 계열사의 하반기 신규 채용 규모를 상반기 대비 1400여명 늘린 3500여명으로 확대했다고 18일 밝혔다. 앞서 상반기 2100여명을 신규 채용했고, 하반기 채용이 마무리되면 올해 총 5600여 명을 뽑게 된다.

서울 중구에 위치한 한화 본사 사옥 전경. 한화

서울 중구에 위치한 한화 본사 사옥 전경. 한화

AD
원본보기 아이콘

한화는 방산 분야에서만 연간 약 2500명을 채용할 예정이다. 금융 계열사는 700여명을 뽑는다. 주요 계열사별 연간 채용인원은 ▲ 한화에어로스페이스 1100명 ▲ 한화오션 800명 ▲ 한화시스템 550명 ▲ 한화생명 300명 ▲ 한화손해보험 250명 ▲ 한화투자증권 200명 등이다.

한화 관계자는 "하반기 신규 채용 확대를 통해 양질의 일자리를 창출해 청년 고용 문제 해결에 적극적으로 동참하는 한편 국내 경제 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점주의 비결 "치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

박물관에 있던 3000년된 파라오 금팔찌 사라져…이집트 발칵

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

'3000억 횡령' 박삼구 前 금호 회장, 1심 징역 10년 →2심 징역형 집유

새로운 이슈 보기