외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주 연속 매수세를 나타냈다.

2일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 27일부터 30일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 656억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 1581억원을 사들였으나 코스닥시장에서 925억원을 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 14,236,700 전일가 78,800 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, CES 2022서 게이밍 모니터 등 신제품 공개2022년 크게 터진다! "대선주+2차전지" 황금株 지난해 이어 올해도 '테슬라 앓이'…3.4兆 순매수 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 1342억원 순매수해 6주 연속 삼성전자를 가장 많이 사들였다. 뒤이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 615,000 전일대비 13,000 등락률 -2.07% 거래량 243,420 전일가 628,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락 close 을 869억원 사들였다. 이밖에 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 24,600 전일대비 300 등락률 +1.23% 거래량 5,938,944 전일가 24,300 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일동아엘텍, LG디스플레이와 288억 규모 장비 공급 계약참엔지니어링, LG디스플레이와 118억 규모 장비 공급계약 close (662억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 57,900 전일대비 400 등락률 -0.69% 거래량 840,690 전일가 58,300 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 SKT, CES서 자체 개발 저전력 AI 반도체 '사피온' 선봬SK텔레콤, '전자서명인증사업자' 법적 지위 확보“방역패스 역할 완벽 소화” PASS앱, 증명기능 강화 close (428억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 26,900 전일대비 700 등락률 -2.54% 거래량 2,187,686 전일가 27,600 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 배재훈 HMM 사장 "물류·IT 역량 강화…서비스 경쟁력 높일 것""테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株 공개 close (397억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 131,000 전일대비 4,000 등락률 +3.15% 거래량 5,172,987 전일가 127,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, MSCI ESG 등급 'A'로 상향 조정SK하이닉스, MSCI 평가 ESG 등급 'A' 수직 상승‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (341억원), 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 50 등락률 -0.22% 거래량 897,469 전일가 22,950 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-29일삼성엔지니어링, 삼성전자 평택공장 공사 3300억원 수주삼성ENG-롯데케미칼, 암모니아 기반 청정수소 생산 실증사업 close (325억원), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 3,000 등락률 +2.59% 거래량 773,155 전일가 116,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 대형 우량주 연말 반등 타고 그룹株 펀드도 수익 기지개작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타' close (302억원), 네오위즈 네오위즈 095660 | 코스닥 증권정보 현재가 36,100 전일대비 5,300 등락률 +17.21% 거래량 7,556,410 전일가 30,800 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 2022년 크게 터진다! "대선주+2차전지" 황금株 2022년 초대형 “NFT+메타버스+게임” 新대장주"써니전자" 후속주 바로 갑니다, 지금 바로 매수하세요 close (286억원), 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 174,500 전일대비 2,000 등락률 -1.13% 거래량 363,144 전일가 176,500 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 카카오페이증권, 펀드 투자 누적 1조원 달성새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 close (260억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 177,900 전일대비 2,500 등락률 -1.39% 거래량 853,983 전일가 180,400 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락 close 였다. 외국인은 지난 주 위메이드를 632억원 순매도했다. 이어 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 197,500 전일대비 500 등락률 +0.25% 거래량 468,027 전일가 197,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 대형 우량주 연말 반등 타고 그룹株 펀드도 수익 기지개FC-BGA 수급난에 관련주 ‘활짝’[특징주]삼성전기, 1조 규모 반도체 기판 설비 투자 소식에 6%대 강세 close 를 570억원 순매도했다. 이밖에 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,500 등락률 -2.08% 거래량 562,177 전일가 120,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 김윤태 에코프로이노베이션 사장 승진…㈜에코프로, 임원인사 단행코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩' close (546억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 500 등락률 -0.21% 거래량 647,228 전일가 239,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 '구성원 100% 참여'SK이노베이션 봉사 활동 결산…1만358회·총 2만610시간SK이노, CES서 '탄소 감축 기여' 미래 친환경 기술 선보인다SK이노베이션, 호랑이 기운 가득한 '임인년' 첫 일출 장관 생중계 close (522억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 138,000 전일대비 2,500 등락률 -1.78% 거래량 703,821 전일가 140,500 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 LG전자, CES '온라인 전시관' 4주 운영…메타버스 체험도삼성-LG, 美 프리미엄 가전시장서 '차별화' 맞불 LG전자, MZ세대 사로잡은 무인매장 10곳 추가 close (448억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 903,000 전일대비 13,000 등락률 +1.46% 거래량 173,007 전일가 890,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 작년 부진한 제약바이오株, 올해 반등할까…유망 종목은?거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환 close (381억원), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 91,000 전일대비 1,400 등락률 +1.56% 거래량 758,703 전일가 89,600 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 "'오딘' 해외진출에 메타버스·NFT까지…올해 기대주 카카오게임즈"거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환 close (318억원), 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 596,000 전일대비 3,000 등락률 -0.50% 거래량 38,163 전일가 599,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 효성첨단소재, 지속가능경영 글로벌 우수기업 인정"내 테마주 절대 사지마"했지만…코스피 올해 수익률 1위 이재명 정책수혜주[e공시 눈에 띄네]코스피-17일 close (307억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 3,000 등락률 -1.42% 거래량 581,448 전일가 212,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환 close (297억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 1,200 등락률 -1.44% 거래량 1,252,096 전일가 83,400 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close (295억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인이 지난 11월부터 국내 증시에서 매수세를 지속하면서 이같은 매수세가 지속될지 여부에 관심이 쏠리고 있다. 외국인은 지난해 연간 26조원을 매도하며 2년 연속 순매도를 기록했다. 외국인의 시가총액 보유 비중은 코스피 기준 36.5%에서 33.8%로 축소됐다. 외국인 매수세는 당분간 이어질 것으로 전망된다. 서정훈 삼성증권 연구원은 "지난해 11월 이후 이어지고 있는 국내 증시의 외국인 수급이 당분간 더 이어질 확률이 높다"면서 "오미크론 우려에도 주요국의 전면 봉쇄가 없다는 점, 중국 정부가 부양기조를 조금씩 내비치고 있다는 점, 국내 증시와 환율의 밸류에이션 부담이 현저히 낮다는 점이 이들 매수세를 이끄는 요인"이라고 분석했다. 서 연구원은 "특히 메모리 반도체를 비롯한 국내 ICT 산업의 업황 개선 기대감은 지수 전반의 수급 개선에도 큰 역할을 담당할 수 있다"며 "해당 업종의 시가총액 비중이 적지 않고 이익 기여도 역시 높기 때문"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr