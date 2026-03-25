[특징주]카카오게임즈, 라인야후로 매각 소식에 8%대 강세

카카오게임즈 카카오게임즈 close 증권정보 293490 KOSDAQ 현재가 14,830 전일대비 840 등락률 +6.00% 거래량 1,940,556 전일가 13,990 2026.03.25 09:41 기준 관련기사 카카오게임즈 최대주주 라인야후측으로 변경...실탄 확보 '총력'(종합) 연임 수순 밟는 게임사 대표들…AI 등 성장 동력 확보 총력 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합) 전 종목 시세 보기 가 라인야후에 매각된다는 소식에 급등세다.

25일 오전 9시22분 현재 카카오게임즈는 전일 대비 1120원(8.01%) 오른 1만5110원에 거래되고 있다.

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이날 카카오게임즈는 엘트리플에이(LAAA) 인베스트먼트가 대주주 카카오(지분율 37.6%)의 보유 지분 일부를 인수하고 카카오게임즈가 발행하는 신주 및 전환사채 인수에 참여한다고 밝혔다. LAAA 인베스트먼트는 라인야후가 출자한 투자 목적 사모펀드(PEF)다.

오는 5월 거래가 완료되면 LAAA 인베스트먼트가 카카오게임즈의 최대주주가 되며 기존 최대주주였던 카카오는 2대 주주로 물러난다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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