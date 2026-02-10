네오위즈, 작년 영업이익 82% 증가…PC·콘솔게임 수익성 강화

네오위즈 네오위즈 095660 | 코스닥 증권정보 현재가 27,450 전일대비 1,300 등락률 -4.52% 거래량 88,569 전일가 28,750 2026.02.10 11:13 기준 관련기사 네오위즈 '셰이프 오브 드림즈' 누적 판매량 100만장 돌파'산나비 외전: 귀신 씌인 날' 닌텐도 스위치 버전 내달 출시올해 최고 게임은 '마비노기 모바일'…넥슨 6관왕 달성 전 종목 시세 보기 close 가 10일 연결기준 지난해 영업이익이 600억원으로 전년 대비 82.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

매출은 4327억원으로 전년보다 18% 증가했고, 순이익은 458억원으로 흑자 전환했다. 4분기 영업이익은 47억원으로 전년 동기 대비 31.7% 감소했다. 4분기 매출과 순이익은 각각 1063억, 19억원이다.

네오위즈는 PC·콘솔 액션 게임 'P의 거짓'이 글로벌 스테디셀러로 자리 잡고, '셰이프 오브 드림즈' 등 PC·콘솔 신작의 흥행이 수익성을 강화했다고 설명했다.

DLC(다운로드 가능 콘텐츠) 'P의 거짓: 서곡'은 '골든 조이스틱 어워드'와 '뉴욕 게임 어워드' 등 국제 시상식에서 '최고의 확장팩' 부문을 석권하며 글로벌 경쟁력을 보여줬다.

리듬게임 '디제이맥스 리스펙트 V' 역시 '블루아카이브' 등 콜라보 DLC 흥행과 함께 역대 최고 매출을 경신했다.

네오위즈는 2026년 내러티브 기반 IP에 투자해 신작을 확보하고, 팬덤 확장을 통한 글로벌 성장 전략을 본격화할 계획이라고 밝혔다. 이를 위해 '셰이프 오브 드림즈'에 이어 시장의 기대를 받는 인디게임 '안녕서울: 이태원편'을 하반기 중 출시하고, 라인업 추가 확대를 위해 힘쓸 예정이다. '브라운더스트2'와 '디제이맥스 리스펙트 V'는 팝업스토어, 콘서트 개최 등 팬덤 중심의 활동을 강화해 라이브 게임의 수익성을 제고해 나간다.

네오위즈는 또한 P의 거짓 차기작에 개발 역량을 집중하는 등 개발에 본격적으로 착수했다고 밝혔다. 이어 울프아이 스튜디오·자카자네 스튜디오의 신작, 인생 시뮬레이션 게임 '프로젝트 CF', 자체 개발한 스토리 중심 역할수행게임(RPG) '프로젝트 루비콘', 액션 게임 '프로젝트 윈디' 등을 PC·콘솔 플랫폼으로 개발 중이라고 덧붙였다.

한편 네오위즈는 지난달 발표한 중장기 주주환원 정책에 따라 2025년 영업이익의 20%인 약 120억원 규모의 재원을 확보하고, 자사주 매입·소각과 배당을 진행할 계획이라고 밝혔다. 오는 3월 정기 주주총회에서 구체적 실행 계획이 최종 확정된다.





이은서 기자



