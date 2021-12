새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'

코스피 시총 톱20 분석

10위권 6개 종목 순위 변동

11~20위는 모두 바뀌어

[아시아경제 송화정 기자] 올해 역대급 기업공개(IPO)로 코스피 시가총액 상위주에 많은 변화가 나타났다. 연이어 대어급 IPO에 나섰던 카카오 그룹주의 약진이 두드러진 반면 엔씨소프트는 크래프톤의 상장으로 게임주 간판스타 자리를 내주고 20위권 밖으로 밀려났다.

27일 한국거래소에 따르면 올해 시총 톱20 종목의 80%가 지난해 말 대비 순위가 바뀌었다. 시총 10위권 내에서는 6개 종목에서 순위 변동이 나타났고 11~20위는 모두 순위가 달라졌다.

10위권에서는 인터넷주의 강세가 돋보였다. 네이버가 LG화학을 제치고 지난해 6위에서 3위로 올라섰고 지난해 9위였던 카카오는 5위로 네 계단 올라섰다. 반면 지난해 3위였던 LG화학은 8위로 내려앉았고 지난해 5위였던 셀트리온은 10위권 밖으로 밀려났다. 기아와 카카오뱅크가 올해 새로 10위권에 진입했다. 지난해 말 12위였던 기아는 올해 10위권 진입에 성공하며 9위 자리를 지키고 있다. 지난 8월 상장한 카카오뱅크는 상장 첫 날 11위로 코스피에 입성했으며 이후 10위로 올라섰다. 이밖에 8위였던 현대차가 최근 전기차 기대감 등에 힘입어 6위에 올랐다. 삼성전자와 SK하이닉스가 1, 2위 자리를 굳건히 지켰고 삼성바이오로직스(4위)와 삼성SDI(7위)는 순위를 유지했다.

11~20위권은 모두 순위가 바뀌었다. 5위에서 밀려난 셀트리온이 11위에 자리했고 현대모비스와 포스코는 나란히 한 계단씩 올라섰다. KB금융이 지난해 18위에서 14위로 뛰어올랐고 새내기인 크래프톤과 카카오페이가 각각 15위, 17위에 이름을 올렸다. 지난해 10위였던 삼성물산이 18위로 내려섰고 LG생활건강, 엔씨소프트, 한국전력은 20위권 밖으로 밀려났다.

올해는 대어급 IPO로 인해 순위 변동이 극심했던 한 해였다. 지난해 20위권 내 카카오 한 종목만 상장돼 시총 규모가 34조원이었던 카카오그룹은 카카오뱅크와 카카오페이가 연달아 상장하며 시총 규모가 101조원으로 불었다. 새내기의 등장에 업종 대장주도 바뀌었다. 카카오뱅크는 상장과 동시에 금융 대장주 자리를 꿰찼고 크래프톤은 엔씨소프트를 밀어내고 게임 대장주 자리를 차지했다.

실적 부진 등 각종 악재에 노출된 종목들은 시총 순위 하락을 피하지 못했다. 코로나19 영향에 중국 시장 우려까지 겹치며 올해 부진한 주가 흐름을 보였던 LG생활건강은 지난해 11위에서 23위까지 쳐졌다. 셀트리온도 올해 실적 부진에 발목이 잡히며 6계단 순위가 떨어졌고 과금 논란과 블레이드앤소울2의 부진으로 엔씨소프트도 9계단이나 내려앉았다.

내년에도 시총 상위주들의 자리다툼은 여전히 치열할 것으로 예상된다. 특히 내년 1월 LG에너지솔루션이 상장을 앞두고 있어 코스피 입성과 함께 시총이 몇 위까지 올라갈지 관심이 쏠리고 있다. LG에너지솔루션은 시총이 공모가 기준 60조~70조원 수준으로 예상된다. 현재 3위인 네이버의 시총이 약 63조원으로, LG에너지솔루션은 상장 후 네이버와 3위 다툼을 벌일 것으로 전망된다. LG에너지솔루션의 상장으로 LG화학의 시총은 더 내려갈 가능성을 배제할 수 없다. LG에너지솔루션의 상장으로 2차전지 관련 수급이 LG에너지솔루션으로 몰릴 것으로 우려되면서 LG화학의 주가 약세가 이어지고 있다. 지난주에는 연일 52주 신저가를 경신하며 주가가 62만원대까지 떨어졌다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr