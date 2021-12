외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 5주 연속 매수세를 나타냈다.

5일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 29일부터 이달 3일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2조3159억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 1조8988억원을, 코스닥시장에서 4170억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,600 전일대비 200 등락률 -0.26% 거래량 18,330,240 전일가 75,800 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 삼성전자 ESG 알리미 '내일도 애쓰지'…조회수 1400만 흥행역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다국내 주요 기업들, '연말 방역' 총력전…회식 금지·출장 자제 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 9940억원 순매수해 2주 연속 삼성전자를 가장 많이 사들였다. 뒤이어 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 500,000 전일대비 2,000 등락률 -0.40% 거래량 245,814 전일가 502,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 SBA, 벤처투자펀드 누적 조성액 3.6조 돌파…올해만 8896억 추가'오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환코스피 연중 최저점 떨어진날, 공매도 1조원 폭탄 close 을 2063억원 사들였다. 이밖에 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 402,000 전일대비 3,500 등락률 +0.88% 거래량 501,099 전일가 398,500 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려 close ·999억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 69,200 전일대비 300 등락률 -0.43% 거래량 1,350,094 전일가 69,500 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고외국인, 4주 연속 '팔자'…코스피 사고 코스닥 팔고 close (996억원), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 95,200 전일대비 3,700 등락률 +4.04% 거래량 1,512,354 전일가 91,500 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려 close (915억원), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 67,500 전일대비 2,500 등락률 +3.85% 거래량 1,634,554 전일가 65,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려 close (670억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,000 등락률 +0.82% 거래량 1,488,902 전일가 122,500 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향[李·尹공약 비교분석]'주 4일제 찬성'vs'주 52시간도 버겁다' 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승 close (619억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 26,800 전일대비 400 등락률 +1.52% 거래량 6,085,215 전일가 26,400 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목] “HMM, 단계적 매각 추진 나서”감사합니다 “위메이드”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株" close (548억원), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 179,900 전일대비 11,200 등락률 +6.64% 거래량 2,761,599 전일가 168,700 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승 close (507억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 4,567,843 전일가 120,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승中, 공급망 협력 제안…기로에 놓인 정부 close (474억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 66,000 전일대비 2,700 등락률 -3.93% 거래량 3,301,896 전일가 68,700 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "SK스퀘어, 순자산가치 대비 과도한 하락"임상 3상완료! “초대형 바이오 황금株” 온다[특징주] 상승세 탄 SK스퀘어…8%대↑ close 였다. 외국인은 지난 주 SK스퀘어를 1255억원 순매도했다. 이어 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 56,800 전일대비 1,400 등락률 +2.53% 거래량 1,422,693 전일가 55,400 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획[클릭 e종목] "SK스퀘어, 순자산가치 대비 과도한 하락"[클릭 e종목]"SK텔레콤, 밸류에이션 부담 없는 실적·배당株" close 을 592억원 팔았다. 이밖에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 206,000 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 514,358 전일가 205,500 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획국내 주요 기업들, '연말 방역' 총력전…회식 금지·출장 자제코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향 close (505억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 717,000 전일대비 10,000 등락률 -1.38% 거래량 229,502 전일가 727,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려 close (495억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 2,500 등락률 -1.17% 거래량 633,417 전일가 213,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장개인은 제약·진단키트 관련株 담는데…외국인·기관은 팔아치운다셀트리온 항체치료제 '렉키로나', 유럽 공급 개시 close (447억원), 대주전자재료 대주전자재료 078600 | 코스닥 증권정보 현재가 112,500 전일대비 400 등락률 +0.36% 거래량 399,068 전일가 112,100 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 반도체 소재 섹터의 대 혁명주! 이제서야 등판!삼성전자 240조 투자! 황금 수혜株, 드디어 찾았습니다!테슬라, 애플도 탐낸다! 또 한 번 신기록 달성 할 “전기차” 대장株! close (364억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 284,000 전일대비 2,500 등락률 +0.89% 거래량 417,560 전일가 281,500 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획[클릭e종목]"지주사 추진 포스코, 물적보다 인적 분할이 주가에 긍정적"포스코케미칼, GM과 세계 최초 양극재 합작사 설립 close ·355억원), 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 150,000 전일대비 1,000 등락률 +0.67% 거래량 518,206 전일가 149,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 포스코케미칼, 국내 최초 인조흑연 음극재 공장 준공포스코케미칼, GM과 세계 최초 양극재 합작사 설립포스코케미칼, 양·음극재 원료도 ESG 관리한다 close (339억원), 유바이오로직스 유바이오로직스 206650 | 코스닥 증권정보 현재가 40,900 전일대비 100 등락률 -0.24% 거래량 290,255 전일가 41,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 국제 협력으로 백신 개발 속도 앞당긴다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일"SK바이오사이언스", 지금 들어가도 될까요? close (306억원), 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 597,000 전일대비 28,000 등락률 +4.92% 거래량 118,532 전일가 569,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 지지부진 철강·화학주 이젠 좀 사볼까 [클릭e종목] "효성티앤씨 목표주가 100만원"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일 close (304억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

지난달 이후 유입되고 있는 외국인 자금은 추세적 유입이라고 보기는 어렵다는 분석이다. 김경훈 KTB투자증권 연구원은 "내년 불투명한 경기 뿐만 아니라 최근 오미크론 출연 등 불확실성이 상존하는 가운데 현재 유입 중인 외국인 자금은 변동성 높은 액티브성 자금"이라며 "11월 이후 외국인 자금 유입은 아직까진 추세 형성이라기 보다는 올 한 해 국내 증시가 지속적으로 흘러내려왔다는 점을 감안할 때 그간 축적된 숏 포지션 청산일 개연성이 높다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr