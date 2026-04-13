[특징주]효성티앤씨, 차별화된 실적 개선 전망에 강세…신고가

효성티앤씨 효성티앤씨 close 증권정보 298020 KOSPI 현재가 491,000 전일대비 27,000 등락률 +5.82% 거래량 28,394 전일가 464,000 2026.04.13 09:40 기준 관련기사 "원재료 조달 리스크 적은 효성티앤씨, 실적 계속 우상향" [클릭 e종목] [클릭 e종목]효성티앤씨, 스판덱스 업황 턴어라운드 국면 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 전 종목 시세 보기 가 6%대 강세를 보이며 장중 52주 신고가를 기록했다.

13일 오전 9시27분 현재 효성티앤씨는 전장 대비 3만500원(6.57%) 오른 49만4500원에 거래되고 있다. 장중 50만4000원까지 오르며 52주 신고가를 다시 썼다.

AD

스판덱스 가격 상승에 따른 실적 개선 기대감이 주가 상승동력으로 작용한 것으로 풀이된다.

이날 NH투자증권은 효성티앤씨의 목표주가를 기존 51만원에서 62만원으로 상향 조정했다. 최영광 NH투자증권 연구원은 "목표주가 상향은 가파른 스판덱스 가격과 스프레드 상승세를 반영해 2026년 영업이익 전망치를 기존 대비 14.1% 상향한 데 기인한다"면서 "스판덱스 산업 주요 지표들의 긍정적인 흐름과 가격 상승이 지속되며 효성티앤씨의 실적 개선과 주가 상승을 견인할 것"이라고 설명했다. 이어 "효성티앤씨는 올해 1분기에 이어 2~3분기에도 영업이익 증가세를 이어가며 업종 내에서 차별화된 실적 흐름을 시현할 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>